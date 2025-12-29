Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στον τηλεοπτικό αέρα του Alpha μετά τις γιορτές, αποκαλύπτοντας ότι μπήκε επίσημα στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και μοιράστηκε στον αέρα της εκπομπής της «Super Κατερίνα» πόσο γρήγορα φούσκωσε η κοιλίτσα της.

«Φούσκωσα μέσα σε λίγες μέρες… Δεν κοιτάζομαι και τόσο πολύ στον καθρέφτη, αλλά βλέποντας τώρα στο μόνιτορ, μπήκα στον έκτο μήνα, οπότε λογικό είναι», ανέφερε η Κατερίνα, προσθέτοντας ότι απομένουν περίπου τρεισήμισι μήνες μέχρι τον ερχομό του μωρού.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε και τα δύο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της: το πρώτο, Πολυξένη, από την πεθερά της, και το δεύτερο, Αλεξάνδρα, στη μνήμη της καλής της φίλης Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η Καινούργιου περιέγραψε συγκινημένη πώς πήρε την απόφαση για το δεύτερο όνομα, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της φίλης της και να συνδέσει το παιδί με την αγαπημένη της.

