Στην Ελλάδα επέλεξε να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών ο Μπίλι Ζέιν, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στον «Τιτανικό».

Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από την παραμονή του στη χώρα, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερο λογοπαίγνιο.

Ο Μπίλι Ζέιν έχει άλλωστε ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, καθώς έχει ελληνική καταγωγή. Η οικογένεια της μητέρας του έχει ρίζες από τη Χίο, ενώ από την πλευρά του πατέρα του η καταγωγή συνδέεται με τη Μάνη.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, ο ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστός με φόντο τη θάλασσα, φορώντας καπέλο και γαλάζιο μαγιό, ενώ στον ώμο του έχει μια πετσέτα.

«#greece is the word», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, κάνοντας ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με το «Grease is the word», τη χαρακτηριστική φράση από το τραγούδι «Grease» του Φράνκι Βάλι, που ακούστηκε στην ομώνυμη ταινία του 1978.

Ο ηθοποιός αντικατέστησε τη λέξη «Grease» με «Greece», δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο μήνυμα που συνδυάζει τον τίτλο του τραγουδιού με την αγάπη του για την Ελλάδα και την καλοκαιρινή του απόδραση στη χώρα.

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