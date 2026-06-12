Ο Billy Ray Cyrus μίλησε ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, αποκαλύπτοντας ότι το 2024 έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο λόγω σηψαιμίας.

Ο γνωστός τραγουδιστής της country και πατέρας της Miley Cyrus, περιέγραψε πως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί επανειλημμένα, χωρίς αρχικά να υπάρχει σαφής βελτίωση.

Όπως είπε, υπήρχαν στιγμές που επέστρεφε στο σπίτι του με τον σκύλο του, ενώ το σώμα του παρουσίαζε έντονα συμπτώματα και πρήξιμο, δείγμα της σοβαρότητας της λοίμωξης.

«Αρρώστησα πολύ σοβαρά και παραλίγο να πεθάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πέρασε μια μακρά περίοδο αγωνίας και αβεβαιότητας.

Σε εκείνες τις στιγμές, όπως περιέγραψε, στράφηκε στην πίστη του και προσευχόταν καθημερινά, ζητώντας ένα θαύμα για να καταφέρει να επιβιώσει.

Ο Billy Ray Cyrus τόνισε πως υπήρξε ένα κρίσιμο σημείο όπου οι γιατροί ετοίμαζαν την τελευταία χειρουργική επέμβαση, όμως τελικά η κατάσταση αντιστράφηκε και οι εξετάσεις έδειξαν πως η λοίμωξη είχε υποχωρήσει.

«Μου είπαν: “πάρτε τα ρούχα σας, έχει φύγει”», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή ως κάτι που ένιωσε σαν θαύμα.

Μετά την περιπέτεια αυτή, όπως είπε, βλέπει τη ζωή διαφορετικά, δίνοντας μεγαλύτερη αξία σε έννοιες όπως η αγάπη, η ελπίδα και η χαρά — πράγματα που, όπως παραδέχτηκε, είχε χάσει για ένα διάστημα μέσα στη δοκιμασία της υγείας του.

Bily Ray Cyrus suffered a near-fatal bout of sepsis before he experienced a ‘miracle’ recovery. https://t.co/EwE4lFJnOF — Entertainment Weekly (@EW) June 10, 2026

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