Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μπήκε επίσημα σε birthday mood και το μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram. Λίγο πριν σβήσει τα κεράκια της, το μοντέλο και παρουσιάστρια επέλεξε να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, δείχνοντας πως η καλύτερη προετοιμασία για τα γενέθλια ξεκινά από το self-care.

Στην ανάρτησή της, με τη χαρακτηριστική λεζάντα “Birthday girl prep aka self care bday process”, η Ηλιάνα αποκάλυψε τη βραδινή της ρουτίνα: μετά από ένα χαλαρωτικό μπάνιο, σειρά είχαν το jade roller και τα eye patches, σε ένα ήρεμο, cozy σκηνικό που απέπνεε φροντίδα και θετική ενέργεια.

Η Ηλιάνα υπενθύμισε πως η πραγματική λάμψη ξεκινά από τη σωστή διάθεση και τη σύνδεση με τον εαυτό μας.

Δείτε τις εικόνες που μοιράστηκε:

