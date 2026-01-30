Σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη και κέφι στο Nox, η Μαρία Αντωνά γιόρτασε τη γενέθλια μέρα της έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα. Η παρέα διασκέδασε με τις επιτυχίες της Έλενας Παπαρίζου και τις μεταμορφώσεις του Τάκη Ζαχαράτου, με το πάρτι να κρατά μέχρι αργά.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν πολλές αναρτήσεις από την όμορφη βραδιά, με την ραδιοφωνική παραγωγό να λάμπει από ευτυχία στο πλευρό του συντρόφου της και παρουσιαστή του Πρωινού.

Τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο πλευρό της, εκτός του Γιώργου Λιάγκα, ήταν ο Γιάννης Λάτσιος, ο Πάνος Κατσαρίδης, ο Πάνος Καλίδης με την σύζυγό του, Λεάννα Μάρκογλου, η Δέσποινα Καμπούρη και άλλοι.

Κατά την διάρκεια μάλιστα της βραδιάς, της έβγαλαν μια τούρτα έκπληξη, με την Έλενα Παπαρίζου και τον Τάκη Ζαχαράτο να της τραγουδάνε το «Happy Birthday».

Λίγες ημέρες νωρίτερα να σημειώσουμε, η Μαρία Αντωνά με τον Γιώργο Λιάγκα απόλαυσαν ένα όμορφο τριήμερο στο Παρίσι.

