Τα γενέθλιά της είχε χθες η Τίνα Μεσσαροπούλου και τα γιόρτασε με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Επιλέγοντας να αφήσει για λίγο στην άκρη τους έντονους ρυθμούς της ενημέρωσης, πέρασε πολύτιμες στιγμές με την οικογένειά της και καλούς φίλους, απολαμβάνοντας την αγάπη των δικών της ανθρώπων.

Μέσα από δύο αναρτήσεις, η φίλη της, Μάρα Ζαχαρέα, δημοσιοποίησε στιγμιότυπα από τα γενέθλια της δημοσιογράφου, γράφοντας την εξής λεζάντα: «Να μας δίνει η ζωή πάντα ευκαιρίες, να γιορτάζουμε, να περνάμε καλά, μαζί με ανθρώπους που αγαπάμε…Και του χρόνου, να μαστε καλά».

Να αναφέρουμε φυσικά, ότι όταν της εύχονταν τα «Χρόνια Πολλά», ήταν δίπλα της, ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, και οι δυο γιοι τους, Χάρης και Οδυσσέας.

Τo μήνυμα του συζύγου της

Επίσης και ο σύζυγος της, Γιώργος Μυλωνάκης, έγραψε ένα τρυφερό μήνυμα για την αγαπημένη του: «Χρόνια πολλά στο πιο όμορφο και ανεκτίμητο δώρο της ζωής μου. Στο άλλο μου μισό που σήμερα έχει τα γενέθλια του. Τίνα, εύχομαι η ζωή να σου χαρίζει απλόχερα όσα όμορφα χαρίζεις εσύ σε μένα και την οικογένεια μας. Σε ευχαριστώ που κάνεις τον κόσμο μας πιο γλυκό, πιο ήρεμο και πιο αληθινό. Να είσαι πάντα χαρούμενη, ευτυχισμένη και χαμογελαστή όπως σήμερα. ΥΓ. Στη φωτό η Tina in Paris που κάνει την Emily να ανησυχεί για το μέλλον της».

Να θυμίσουμε η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι μαζί περισσότερα από 20 χρόνια.

Συγκεκριμένα, η ίδια, σε πρόσφατη της συνέντευξη, είχε μιλήσει για την πρώτη τους γνωριμία, αναφέροντας τα εξής: «Στην “Απογευματινή” γνώρισα τον σύζυγό μου, Γιώργο Μυλωνάκη. Είμαστε μαζί από το 2001 και παντρευτήκαμε το 2006…Εμείς οι δύο έχουμε πορευτεί μαζί και οι δύο άμισθοι σε μια εφημερίδα. Ο άντρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος. Έχουμε περάσει διάφορες φάσεις στη ζωή μας. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να πει κανείς είναι ότι ο ένας “έγινε” από τον άλλον».

