Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Blake Lively και τον Justin Baldoni φαίνεται πως συνεχίζεται, παρά τον πρόσφατο συμβιβασμό που επετεύχθη ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με την υπόθεση της ταινίας It Ends With Us.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η Blake Lively εξακολουθεί να διεκδικεί δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις, υποστηρίζοντας πως η αγωγή δυσφήμισης που είχε καταθέσει εις βάρος της ο Justin Baldoni είχε ανταποδοτικό χαρακτήρα, μετά τις καταγγελίες της για παρενόχληση και προβληματική συμπεριφορά στα γυρίσματα.

Ωστόσο, ο δικαστής της υπόθεσης απέρριψε αίτημα της πλευράς της ηθοποιού να προσκομίσει επιπλέον επιχειρήματα και νέα στοιχεία, σχετικά με τη διεκδίκηση αποζημιώσεων και εξόδων, κάτι που θεωρείται αρνητική εξέλιξη για τη νομική στρατηγική της.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς το οικονομικό σκέλος, παρότι οι βασικές απαιτήσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να διευθετήθηκαν μέσω συμβιβασμού στις αρχές Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτρέπει στην Blake Lively να συνεχίσει να διεκδικεί αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα από την πλευρά του Justin Baldoni και της εταιρείας παραγωγής του.

Blake Lively suffers ANOTHER legal blow in bid to have Justin Baldoni pay her legal fees days after settlement

