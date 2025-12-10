Νέα ημερομηνία ορίστηκε για την εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει η Blake Lively κατά του Justin Baldoni.

Η δίκη, που επρόκειτο να ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου 2026, μεταφέρθηκε για τις 18 Μαΐου 2026.

Την αλλαγή ανακοίνωσε ο δικαστής Λιούις Τζ. Λάιμαν κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής στοιχείων.

Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα του δικαστηρίου περιλαμβάνει δύο ποινικές υποθέσεις που προηγούνται, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη μετάθεση της αστικής δίκης.

Παράλληλα, ο δικαστής προέτρεψε τις δύο πλευρές να απευθυνθούν σε ειρηνοδίκη, ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Blake Lively κατέθεσε αγωγή σε βάρος του Justin Baldoni, διατυπώνοντας ισχυρισμούς περί σεξουαλικής παρενόχλησης, εκδικητικής συμπεριφοράς και πρόκλησης ψυχικής οδύνης.

Ο κατηγορούμενος ηθοποιός έχει απορρίψει τις κατηγορίες και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται πλέον για την ακροαματική διαδικασία του Μαΐου.

