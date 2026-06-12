Η Blake Lively και ο Ryan Reynolds πραγματοποίησαν μια ακόμη κοινή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, τραβώντας όπως πάντα τα βλέμματα των φωτογράφων και του fashion κοινού.

Το ζευγάρι εθεάθη στο Μανχάταν σε χαλαρή και ιδιαίτερα ευδιάθετη διάθεση, απολαμβάνοντας μια βραδινή έξοδο που συνδύαζε ρομαντισμό και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Παρά τις όποιες επαγγελματικές και προσωπικές προκλήσεις που έχουν κατά καιρούς βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, οι δυο τους δείχνουν να παραμένουν δεμένοι και να συνεχίζουν να μοιράζονται ποιοτικό χρόνο μαζί.

Πέρα όμως από τις στιλιστικές επιλογές, αυτό που ξεχώρισε ήταν η φυσική χημεία του ζευγαριού. Με χαμόγελα, άνεση και τρυφερές στιγμές, η Blake Lively και ο Ryan Reynolds επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη θέση τους ανάμεσα στα πιο αγαπημένα και διαχρονικά power couples του Χόλιγουντ.

Πηγή: people.com

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