Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Blake Lively βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δικαστικής θύελλας, καθώς υποστηρίζει ότι έχασε 161 εκατομμύρια δολάρια λόγω μιας εκστρατείας δυσφήμισης που, όπως ισχυρίζεται, οργανώθηκε εναντίον της από τον Justin Baldoni, την περίοδο κυκλοφορίας της ταινίας «It Ends With Us».

Η νομική ομάδα της ηθοποιού κάνει λόγο για τεράστια οικονομική ζημία, αποδίδοντάς την στη φθορά που υπέστη η δημόσια εικόνα της. Όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, οι ζημιές περιλαμβάνουν 56,2 εκατ. δολάρια από χαμένα συμβόλαια και μελλοντικά έσοδα που σχετίζονται με την καριέρα της, 49 εκατ. δολάρια από απώλειες της σειράς περιποίησης μαλλιών Blake Brown, καθώς και 22 εκατ. δολάρια από τη ζημιά στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με τα ροφήματα Betty Buzz / Betty Booze.

Επιπλέον, οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η Blake Lively υπέστη 34 εκατ. δολάρια σε «ηθική βλάβη» και σε πλήγμα στη φήμη της, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον τριπλάσια από το συνολικό ποσό των εκτιμώμενων ζημιών. Τα στοιχεία κατατέθηκαν τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της αγωγής που υπέβαλε η ηθοποιός στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η πρωταγωνίστρια του Gossip Girl έχει στραφεί δικαστικά κατά του Justin Baldoni, τον οποίο κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα της ταινίας. Ο σκηνοθέτης αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ η διαμάχη τους έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στο Χόλιγουντ.

Επίσης, η Blake Lively έχει καταθέσει αγωγή κατά της ομάδας δημοσίων σχέσεων του Justin Baldoni, υποστηρίζοντας ότι εκείνοι ενορχήστρωσαν μια συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισης εις βάρος της. Η μήνυση κατά του ειδικού δημοσίων σχέσεων Τζεντ Γουάλας απορρίφθηκε τον Ιούλιο.

Από την πλευρά του, ο Justin Baldoni κατέθεσε ανταγωγή ύψους 400 εκατ. δολαρίων εναντίον της Blake Lively και του συζύγου της, Ryan Reynolds, για εκβιασμό και συκοφαντική δυσφήμιση. Ωστόσο, η υπόθεση απορρίφθηκε από το δικαστή Λούις Λίμαν τον Ιούνιο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής Lewis Liman του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, ο οποίος επιβλέπει την υπόθεση, εξέδωσε τελική απόφαση, σημειώνοντας ότι ο Justin Baldoni και οι συν-ενάγοντες αρνήθηκαν να υποβάλουν τροποποιημένη καταγγελία στην αντί-αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δικαστής είχε επικοινωνήσει με τις δύο πλευρές στα μέσα Οκτωβρίου, προειδοποιώντας ότι θα εκδώσει απόφαση για την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Τελικά, ανταποκρίθηκε μόνο η Blake Lively, ζητώντας να παραμείνει ενεργό το αίτημά της για κάλυψη των νομικών εξόδων, κάτι που ενέκρινε ο δικαστής.

Ο δικηγόρος του Justin Baldoni τόνισε ότι ο σκηνοθέτης και η ομάδα του Wayfarer Studios δεν προχώρησαν σε νέα κατάθεση καταγγελίας για στρατηγικούς λόγους. «Δεν υπήρξε καθυστέρηση ή παράλειψη προθεσμιών», ανέφερε, προσθέτοντας: «Οι πελάτες μας επέλεξαν να μην τροποποιήσουν την καταγγελία ώστε να διατηρήσουν τα δικαιώματα έφεσης».