Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισε στο κοινό η Blue Ivy, όταν ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον Jay-Z και τον συνόδευσε στο πιάνο, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο SoFi Stadium της Καλιφόρνια, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Η 14χρονη κόρη του ράπερ και της Beyoncé έπαιξε πιάνο στα κομμάτια «The Story of OJ» και «Dead Presidents», ενώ η μητέρα της παρακολουθούσε τη συναυλία από τις κερκίδες, μαζί με πρώην μέλη των Destiny’s Child.

Η εμφάνιση της Blue Ivy και η τρυφερή αγκαλιά με τον Jay-Z

Για την παρουσία της στη σκηνή, η Blue Ivy επέλεξε ένα δερμάτινο μπουφάν σε ροζ και μπλε αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με χρυσά κοσμήματα και μπλε μακιγιάζ.

Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής τους, πατέρας και κόρη αγκαλιάστηκαν, ενώ η 14χρονη υποκλίθηκε μπροστά στο κοινό, έστειλε φιλιά και σχημάτισε το σήμα της ειρήνης, προτού αποχωρήσει από τη σκηνή.

Η συναυλία για δύο σημαντικά άλμπουμ του ράπερ

Η συναυλία αποτέλεσε την πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις του Jay-Z για την επέτειο δύο σημαντικών δίσκων της καριέρας του: του «Reasonable Doubt», που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια, και του «The Blueprint», που συμπληρώνει 25 χρόνια από την κυκλοφορία του.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Blue Ivy εμφανίζεται μαζί με τον πατέρα της. Τον περασμένο Ιούλιο, σε συναυλία του στο Yankee Stadium, ο Jay-Z είχε υποδεχτεί στη σκηνή τόσο την Beyoncé, όσο και την κόρη τους.

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Πηγή: feminegra.com

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