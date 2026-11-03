Σε γνωστό στέκι του Πειραιά γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Μπομπ Δημητρόφ. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Χρήστος Σαντικάι βρέθηκε εκεί για να του ευχηθεί και ερμήνευσε το τραγούδι «Να περνάς» του Γιώργου Μαζωνάκη, φορτίζοντας συναισθηματικά την ατμόσφαιρα.

Ο Μπομπ Δημητρόφ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και αγκάλιασε θερμά τον τραγουδιστή. Πάντως, η απόφασή του να πραγματοποιήσει τη γιορτή προκάλεσε ορισμένα αρνητικά σχόλια περί «έλλειψης πένθους», με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως τήρησε μια υπόσχεση που είχε δώσει στον εκλιπόντα, υπογραμμίζοντας ότι η απώλειά του εξακολουθεί να τον πονά βαθιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SantikaiOfficialfanclub (@santikaiofficialfanclub)

Η υπόσχεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Μπομπ Δημητρόφ είχε μιλήσει στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου αναφέρθηκε στην απόφασή του να γιορτάσει τα γενέθλιά του παρά τη δύσκολη περίοδο που περνά μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως αποκάλυψε, ο λόγος που προχώρησε κανονικά στη γιορτή ήταν μια υπόσχεση που είχε δώσει στον τραγουδιστή.

«Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι ότι υποσχέθηκα στον Γιώργο ότι θα κάνω τα γενέθλιά μου. Δεν θα έκανα γενέθλια. Θα μου λείπει για πάντα ο Γιώργος, όμως πάντα θα είναι δίπλα μου. Πάντα όμως. Λογικό είναι να μου λείπει. Όμως έτσι είναι τώρα. Δύσκολα πράγματα. Όλα καλά, δεν είναι καλά, αλλά τέλος πάντων…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον ιδιαίτερο δεσμό που τους ένωνε, εξηγώντας πως η ειλικρίνεια ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία της φιλίας τους. «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη ταιριάζαμε φιλικά και προσωπικά, γιατί είμαστε ειλικρινείς. Γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει. Νομίζω το καλύτερο πράγμα είναι να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει λόγος να προσποιηθούμε ή να δείξουμε κάτι που δεν είμαστε, γιατί αργά ή γρήγορα βγαίνει η αλήθεια. Λείπει σε όλους μας πάρα πολύ ο Γιώργος. Λογικό είναι αυτό. Όμως ο Θεός δίνει στον καθένα όσο αντέχει. Μεγάλο βάρος σε όλους μας. Όμως θα αντέξουμε πιστεύω», είπε.

govastiletto.gr -«Ξέρω αν είναι κροκοδείλια τα δάκρυα»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος σχολιάζει τη συνέντευξη του Μπομπ Δημητρόφ για τον Μαζωνάκη