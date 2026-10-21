Με έναν βαθιά συγκινητικό τρόπο επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ο Μπομπ Δημητρόφ, λίγες μέρες μετά το 40ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Όντας ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του αγαπημένου τραγουδιστή, διατηρεί ζωντανή τη θύμησή του μοιραζόμενος αναμνήσεις στα social media. Στην τελευταία του ανάρτηση, ανέβασε μια παλαιότερη φωτογραφία του καλλιτέχνη, συνοδεύοντάς την με τους στίχους και τη μελωδία του τραγουδιού “Ένα κενό“.

Ο Μπομπ Δημητρόφ υπήρξε επί σειρά ετών στενός φίλος και άνθρωπος του προσωπικού περιβάλλοντος του Γιώργου Μαζωνάκη. Παρότι ο ίδιος είχε επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ και να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η παρουσία του στη ζωή του τραγουδιστή ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

Οι δυο τους είχαν μοιραστεί πολλές στιγμές μακριά από τις πίστες και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, με κοινές εξόδους, ταξίδια και διακοπές. Μάλιστα, φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν μια στενή σχέση που είχε αναπτυχθεί μέσα στα χρόνια.

Ο Μπομπ Δημητρόφ διατηρεί επίσης στενούς δεσμούς με την οικογένεια του καλλιτέχνη. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», στο πλευρό της αδελφής του τραγουδιστή, Μαρίας Μαζωνάκη, προκειμένου να τη στηρίξει στις δύσκολες εκείνες ώρες.

Η παρουσία του και στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή επιβεβαίωσε πως ο δεσμός τους ξεπερνούσε τη δημόσια εικόνα και τη λάμψη της showbiz.

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Ράκος η αδελφή του, Μαρία μετά το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια