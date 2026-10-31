Ο Μπομπ Δημητρόφ, στενός φίλος και επί χρόνια συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη, άνοιξε την καρδιά του στη Φαίη Σκορδά και στην εκπομπή «For You» του ANT1, μιλώντας για πρώτη φορά μετά την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο άνθρωπος που βρέθηκε στο πλευρό του σε σημαντικές στιγμές της ζωής και της καριέρας του προχώρησε σε αποκαλύψεις για όσα έζησαν μαζί, τις δύσκολες περιόδους που πέρασε ο καλλιτέχνης, αλλά και την επιθυμία του να κάνει μια νέα αρχή. Ωστόσο, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν όσα ανέφερε για τον Τάκη Ζαχαράτο, ασκώντας έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο γνωστός καλλιτέχνης σατίριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και στη δημόσια στάση του μετά τον θάνατό του.

«Ο Γιώργος για μένα ήταν φίλος μου, κολλητός μου, οικογένειά μου, πατέρας μου, δάσκαλος μου. Από θέμα σεβασμού, θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το να χρησιμοποιούν το όνομα του Γιώργου αυτή τη στιγμή για Χ δημοσιότητα. Πάλι εκμεταλλεύονται το όνομα του. Πρέπει να το αφήσουν τον άνθρωπο να μείνει ως μύθος και να ησυχάσει η ψυχή του.

«Δεν μας νοιάζει ο Γιώργος Μαζωνάκης αν ήταν χρήστης και έπινε ναρκωτικά. Μας νοιάζει ότι τον σκοτώσανε. Ο Γιώργος ήταν αυτός. Για παράδειγμα, ο Τάκης Ζαχαράτος, τώρα που μου έκανε εντύπωση, έκανε μια σάτιρα πολύ… όταν αγαπάς και εκτιμάς ένα άνθρωπο, όταν κάνεις και σάτιρα, υπάρχει ένα όριο. Η εικόνα που έκανε ο Τάκης στα έργα του ήταν υπερβολικά τοξική. Τον ξεφτίλιζε. Και δεν γίνεται τώρα ο Τάκης κάνει μια σάτιρα, η οποία, ειλικρινά, εγώ δεν την είχα δει. Κάποια στιγμή, όταν την είδα, πάω στον Γιώργο και λέω: «Κοίτα» και μου λέει: «Μην ασχολείσαι». Μου λέει: «Για να καταλάβεις», μου λέει, «πόσο απαράδεκτος είναι». Σου λέω, αυτά είναι λόγια του Γιώργου. Και ξαφνικά βγαίνει ο Τάκης τώρα και κλαίει. Τι κλαις; Όταν ήταν εν ζωή ο Γιώργος, κανείς σας δεν βγήκε ούτε να του πάρει ένα τηλέφωνο να πει: «Γιώργο, τι κάνεις;».

Έκανε κακή σάτιρα, το οποίο μείωνε την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη. Γιατί ένας άνθρωπος όταν τον αγαπάς και τον εκτιμάς, δεν τον βρωμίζεις τόσο. Γιατί τον βρώμιζε. Ήταν πιο κάτω από την πραγματικότητα του Γιώργου. Κατάλαβες τι λέω; Δεν αμφιβάλλω ότι στεναχωριούνται. Όμως, αμφιβάλλω αν τον αγαπούσαν και αν τον εκτιμούσαν τόσο όσο τώρα το παρουσιάζουν. Γιατί οι πράξεις αυτές με βάζουν να έχω αμφιβολία» τόνισε ο Bob Dimitrov για τον Τάκη Ζαχαράτο.

«Μου είπε μια μέρα πριν ότι είχε ένα ραντεβού στην Καρνεάδου, δεν ήξερα ότι είχε ιατρείο εκεί. Εγώ νόμιζα ότι έχει πάει για να κάνει κάτι για την Τεχνόπολη, με κανέναν σχεδιαστή κάτι για τα ρούχα, καμιά λεπτομέρεια, κάτι να διευκρινίσει και το πέρασα έτσι.

Όταν ο Γιώργος δεν το συζητάει αυτό. Τι σημαίνει; Σημαίνει ότι αμφιβάλλει για αυτό που πάει να κάνει. Δεν ήταν σίγουρο. Όχι μόνο δεν ήταν.. Όσο καλά ξέρω, ο Γιώργος πρέπει να ήταν στο 40% να το κάνει. Γιατί ο Γιώργος όταν θέλει να κάνει κάτι και είναι 100%, κάθεται, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει θα κάνω αυτό και δεν το συζητώ. Το ανακοινώνει. Πρέπει εκεί να μπουχτίσει και να πει τέλος. Πάω να κάνω αυτό.

Σαν να ήταν η εύκολη λύση γιατί ήταν αδύναμος σε αυτό το κομμάτι και νομίζω αυτό έκανε. Σηκώθηκε και λέει πάω να το κάνω, να τελειώνουμε. Δεν ξέρω. Ήθελε να αλλάξει δηλαδή. Ήθελε να βρει τρόπο να καθαρίσει. Το ήθελε και σας το λέω. Φαίη μου, αλήθεια σου το λέω. Αν δεν ήμουν σίγουρος 100% δεν θα το έλεγα. Ο Γιώργος ήθελε να καθαρίσει. Απλά θυμάμαι ότι μου έλεγε στο ορκίζομαι δεν θα μπω, δεν θα ξαναμπώ να κάνω αποτοξίνωση» αποκάλυψε ο Bob Dimitrov.

govastiletto.gr – Μπομπ Δημητρόφ: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά το 40ήμερο μνημόσυνο