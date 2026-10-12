Mόλις 33 ημέρες από τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, ο στενός του φίλος, Μπομπ Δημητρόβ, σπάει τη σιωπή του. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράζεται με τους ακολούθους του το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του.

Το πρώτο διάστημα μετά την απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη, ο Μπομπ Δημητρόβ επέλεξε να αποτραβηχτεί πλήρως από τη δημοσιότητα, βιώνοντας το πένθος του αθόρυβα και μακριά από κάμερες και τηλεοπτικά συνεργεία. Όταν όμως αποφάσισε τελικά να τοποθετηθεί, τα λόγια του αποτύπωσαν τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση και το ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε στη ζωή του ο τραγουδιστής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bob Dimitrov (@bobdimitrov)

Αποκάλυψε το επόμενο επαγγελματικό του βήμα

Ο Μπομπ Δημητρόβ λοιπόν, μέσα από τα social media αποκάλυψε το επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο ίδιος από φέτος τον χειμώνα θα συνεργάζεται με την Πάολα.

«Μετά τη συνεργασία μου με τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη, η μοναδική καλλιτέχνης που θα μπορούσα να βρίσκομαι πλάι της – ειδικά αυτές τις στιγμές – είναι η Πάολα που αγαπώ και εκτιμώ. Σας ανακοινώνω τη συνεργασία μου μαζί της. Οι συνεργασίες δεν είναι απλώς επιλογές αλλά σχέσεις που χτίζονται με εμπιστοσύνη και κοινό όραμα. Ενθουσιασμένος για όσα έρχονται εύχομαι σε όλους μας καλό χειμώνα!».

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο ίδιος μοιράστηκε μία ακόμη σκέψη του, δείχνοντας ότι το πένθος του όσο περνούν οι μέρες δεν κοπάζει, αλλά δυναμώνει.

«33 μέρες που έχω να σε δω» έγραψε, μοιράζοντας ένα βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη που τραγουδά.

Λίγα λόγια για τον Μπομπ Δημητρόβ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bob Dimitrov (@bobdimitrov)

Είναι 48 χρόνων, έχει σπουδάσει χορογραφία και για πολλά χρόνια δίδασκε χορό σε διάφορες σχολές στην Αθήνα. Παράλληλα, εργαζόταν σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας, ενώ τώρα έχει το δικό του bar, ένα κοσμικό στέκι στα νότια προάστεια. Κάπου μέσα σε αυτό το περιβάλλον γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας άνθρωπος που είχε πολύ συγκεκριμένες αγάπες. Τη θάλασσα, τη μόδα, την έντονη προσωπικότητα, την ελευθερία να κάνει αυτό που αισθανόταν χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το αν θα αρέσει σε όλους. Και σε αρκετά από αυτά συναντήθηκε και έδεσε με τον Bob. Ένα από τα χαρακτηριστικά που τους ένωναν ήταν η αγάπη τους για τη θάλασσα και, όπως προκύπτει από τις κοινές τους στιγμές, ακόμη και για το χειμερινό κολύμπι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bob Dimitrov (@bobdimitrov)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bob Dimitrov (@bobdimitrov)

Η εικόνα υπήρξε πάντα βασικό συστατικό της καλλιτεχνικής ταυτότητας του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος ξεχώριζε διαχρονικά για τα τολμηρά του λανσαρίσματα σε ρούχα, μαλλιά, γυαλιά και αξεσουάρ. Στο πλευρό του, ο Bob Dimitrov όχι μόνο παρακολουθούσε στενά αυτή την εξελισσόμενη αισθητική, αλλά σε πολλές περιόδους φαινόταν να εμπνέεται από αυτήν, υιοθετώντας παρόμοιες στυλιστικές επιλογές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bob Dimitrov (@bobdimitrov)

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