Ο Πέτρος Λαγούτης κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης δέχεται προτάσεις για επιστροφή στο θέατρο.

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι θεωρεί πιθανό να πρόκειται για ένα «τρικάκι» και ότι δεν πιστεύει πως θα συνεργαζόταν ποτέ μαζί του, αφού ο Φιλιππίδης έχει κριθεί ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού.

Στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Παρασκευής, ο Λαγούτης ανέφερε πως του κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακούγονται τέτοιες προτάσεις, παρά την απόφαση της δικαιοσύνης.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως θα το πιστέψει μόνο όταν κάποια από αυτές γίνει πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, είπε ότι αν υπάρχουν προτάσεις, θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθούν. «Μπορεί να είναι και ένα τρικάκι», τόνισε, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν θα συνεργαζόταν με τον Φιλιππίδη, αφού η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί ότι είναι ένοχος για σοβαρά αδικήματα. «Δεν είναι αστεία πράγματα, ούτε αμελητέα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

