Στην Αθήνα υπάρχουν πολλά νυχτερινά κέντρα που προσφέρουν επιλογές διασκέδασης για παρέες που θέλουν να απολαύσουν ζωντανά τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες.

Το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η εκπομπή Buongiorno παρουσίασε μια λίστα με μερικά από τα πιο δημοφιλή νυχτερινά σχήματα της πρωτεύουσας, αναλύοντας παράλληλα το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει μια παρέα για ένα απλό τραπέζι.

Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας

200 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη

250 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη

300 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη

Νατάσα Θεοδωρίδου – Σάκης Ρουβάς

200 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη

250 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη

300 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη

Άντζελα Δημητρίου – Λευτέρας Πανταζής

160 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη

200 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη

250 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη

Διονύσης Σχοινάς – Καίτη Γαρμπή

170 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη

220 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη

260 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη

Γιώργος Σαμπάνης – Νίκος Μακρόπουλος

200 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη

250 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη

300 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη

Νικηφόρος – Κατερίνα Λιόλιου

180 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη

220 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη

250 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη

Πέτρος Ιακωβίδης – Ρία Ελληνίδου – Γιώργος Λιβάνης

180 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη

230 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη

270 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη

Κωνσταντίνος Αργυρός – Δέσποινα Βανδή (από 12/12/25)

180 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη

230 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη

280 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Αργυρός & Δέσποινα Βανδή: Η συναρπαστική συνεργασία που θα «ταράξει» τη σκηνή – Πότε ξεκινούν οι εμφανίσεις