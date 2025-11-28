Στην Αθήνα υπάρχουν πολλά νυχτερινά κέντρα που προσφέρουν επιλογές διασκέδασης για παρέες που θέλουν να απολαύσουν ζωντανά τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες.
Το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η εκπομπή Buongiorno παρουσίασε μια λίστα με μερικά από τα πιο δημοφιλή νυχτερινά σχήματα της πρωτεύουσας, αναλύοντας παράλληλα το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει μια παρέα για ένα απλό τραπέζι.
Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας
200 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη
250 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη
300 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη
Νατάσα Θεοδωρίδου – Σάκης Ρουβάς
200 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη
250 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη
300 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη
Άντζελα Δημητρίου – Λευτέρας Πανταζής
160 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη
200 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη
250 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη
Διονύσης Σχοινάς – Καίτη Γαρμπή
170 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη
220 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη
260 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη
Γιώργος Σαμπάνης – Νίκος Μακρόπουλος
200 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη
250 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη
300 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη
Νικηφόρος – Κατερίνα Λιόλιου
180 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη
220 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη
250 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη
Πέτρος Ιακωβίδης – Ρία Ελληνίδου – Γιώργος Λιβάνης
180 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη
230 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη
270 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη
Κωνσταντίνος Αργυρός – Δέσποινα Βανδή (από 12/12/25)
180 ευρώ/4 άτομα η απλή φιάλη
230 ευρώ/4 άτομα η special φιάλη
280 eυρώ/4 άτομα η premium φιάλη
govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Αργυρός & Δέσποινα Βανδή: Η συναρπαστική συνεργασία που θα «ταράξει» τη σκηνή – Πότε ξεκινούν οι εμφανίσεις