Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της αθηναϊκής νυχτερινής διασκέδασης έχει ήδη ξεκινήσει!

Οι μεγάλες πίστες προετοιμάζονται πυρετωδώς, γνωστά νυχτερινά κέντρα αλλάζουν εικόνα και τα πρώτα σχήματα έχουν αρχίσει να παίρνουν θέση στον χάρτη της Αθήνας.

Ο φετινός χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρων, καθώς οι νέες συνεργασίες δημιουργούν αμέσως μεγάλες προσδοκίες στο κοινό.

Καλλιτέχνες με διαφορετικές μουσικές αφετηρίες συναντιούνται στην ίδια σκηνή, δημοφιλείς ερμηνευτές επιστρέφουν σε γνώριμους χώρους, ενώ αρκετά νυχτερινά κέντρα ετοιμάζονται να ανοίξουν ξανά τις πόρτες τους μετά από ανακαινίσεις και αλλαγές.

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκονται μερικοί από τους πιο επιτυχημένους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και συνεργασίες που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μαζί.

Ποιες συνεργασίες όμως θα μας απασχολήσουν φέτος τον χειμώνα;

Σάκης Ρουβάς – Κατερίνα Λιόλιου

Στο Enastron, δύο διαφορετικές γενιές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στην ίδια σκηνή. Ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζονται να συνεργαστούν για πρώτη φορά, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που θα συνδυάζει pop και λαϊκά στοιχεία.

Ο Σάκης Ρουβάς, με τη μακρά πορεία του και την έντονη σκηνική του παρουσία, γνωρίζει καλά πώς να δημιουργεί ένα μεγάλο live show. Από την άλλη, η Κατερίνα Λιόλιου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της νεότερης γενιάς του ελληνικού τραγουδιού.

Η συνύπαρξή τους αποτελεί μία από τις συνεργασίες που αναμένεται να δώσουν ξεχωριστό χρώμα στη φετινή νυχτερινή Αθήνα.

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Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή

Αναμφισβήτητα μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της σεζόν είναι αυτή της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή στο NOX.

Οι δύο τραγουδίστριες θα μοιραστούν για πρώτη φορά την ίδια σκηνή, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που συγκεντρώνει δύο πολύ δυνατές γυναικείες παρουσίες του ελληνικού πενταγράμμου.

Η καθεμία διαθέτει το δικό της ρεπερτόριο, τη δική της σκηνική ταυτότητα και ένα μεγάλο κοινό, γεγονός που κάνει τη συγκεκριμένη συνάντηση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Στο ίδιο νυχτερινό κέντρο θα εμφανίζεται και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος θα διασκεδάζει το κοινό κάθε Πέμπτη και Κυριακή με τις μεγάλες επιτυχίες του.

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Νίκος Οικονομόπουλος – Έλενα Παπαρίζου

Μία ακόμη συνεργασία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Νίκου Οικονομόπουλου και της Έλενας Παπαρίζου.

Οι δύο καλλιτέχνες θα βρεθούν για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής, σε μία συνύπαρξη που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ενώ η Έλενα Παπαρίζου έχει διαγράψει μία πολυετή πορεία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Η συνεργασία τους αποκτά επιπλέον σημασία, καθώς θα εγκαινιάσει το COR, έναν νέο και σύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας στην Ιερά Οδό. Το νέο venue φιλοδοξεί να μπει δυναμικά στον χάρτη της αθηναϊκής διασκέδασης και η συγκεκριμένη πρεμιέρα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Θοδωρής Φέρρης – Στέλλα Καλλή

Στο Posidonio, ο Θοδωρής Φέρρης συναντά τη Στέλλα Καλλή, σε μία συνεργασία που συνδυάζει μία από τις πιο επιτυχημένες φωνές της νεότερης γενιάς με μία τραγουδίστρια που επιστρέφει δυναμικά στη νυχτερινή σκηνή.

Ο Θοδωρής Φέρρης έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού, με τις επιτυχίες του να καταγράφουν σημαντική παρουσία στο ελληνικό airplay.

Η Στέλλα Καλλή, από την πλευρά της, επιστρέφει στις live εμφανίσεις μετά από αρκετά χρόνια απουσίας. Η επιστροφή της αποτελεί ένα από τα στοιχεία που δίνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο σχήμα.

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Πέτρος Ιακωβίδης – Έλλη Κοκκίνου

Στο Fantasia, ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου ετοιμάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα δυνατά ονόματα της σύγχρονης λαϊκής σκηνής, ενώ η Έλλη Κοκκίνου παραμένει μία από τις πιο σταθερές παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού.

Η συνεργασία τους αναμένεται να κινηθεί σε έντονους ρυθμούς, με ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες και τραγούδια που μπορούν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

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Νίκος Μακρόπουλος – Γιώργος Σαμπάνης

Η περσινή συνεργασία του Νίκου Μακρόπουλου και του Γιώργου Σαμπάνη φαίνεται πως κέρδισε το στοίχημα και έτσι οι δύο καλλιτέχνες επιστρέφουν μαζί στον Βοτανικό.

Η χημεία τους στη σκηνή και η ανταπόκριση του κοινού αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους για τους οποίους η συνεργασία συνεχίζεται και τη νέα σεζόν.

Ο Νίκος Μακρόπουλος φέρνει στο πρόγραμμα τη δική του λαϊκή ταυτότητα, ενώ ο Γιώργος Σαμπάνης προσθέτει το προσωπικό του ύφος και τις μεγάλες επιτυχίες του, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που έχει ήδη αποκτήσει το δικό του κοινό.

Σταμάτης Γονίδης – Λένα Ζευγαρά

Στο VOG Club Athens, ο Σταμάτης Γονίδης και η Λένα Ζευγαρά ξεκινούν τις εμφανίσεις τους από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Ο Σταμάτης Γονίδης αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με μία πορεία γεμάτη επιτυχίες και ένα κοινό που τον ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Στο πλευρό του θα βρίσκεται η Λένα Ζευγαρά, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της νεότερης λαϊκής σκηνής, ενώ μαζί τους θα εμφανίζεται και ο Λευτέρης Κρίκης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να συνδυάζει διαχρονικά λαϊκά τραγούδια, σύγχρονες επιτυχίες και έντονη σκηνική ενέργεια, με στόχο η διασκέδαση να συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Πάνος Κιάμος – Λευτέρης Πανταζής

Ένα δίδυμο με έντονο λαϊκό χαρακτήρα θα βρίσκεται και στην Ακτή Πειραιώς. Ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής αναμένεται να ενώσουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο στις μεγάλες επιτυχίες τους.

Πρόκειται για δύο τραγουδιστές που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη νυχτερινή διασκέδαση και γνωρίζουν καλά πώς να κρατούν το κοινό σε υψηλούς ρυθμούς.

Η συνεργασία τους αναμένεται να απευθυνθεί σε όσους αναζητούν ένα πρόγραμμα με αυθεντικό λαϊκό χαρακτήρα και διαχρονικά τραγούδια.

Χρήστος Μάστορας – Μέλισσες

Στο VOX Athens, τον πρώτο λόγο θα έχουν ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες.

Ο Χρήστος Μάστορας έχει αποδείξει μέσα από τις live εμφανίσεις του ότι διαθέτει έντονη σκηνική ενέργεια και μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με party διάθεση, τραγούδι και χορό.

Η φετινή του παρουσία στο VOX αναμένεται ιδιαίτερα δυναμική, καθώς ο χώρος ανακαινίζεται προκειμένου να υποδεχθεί τη νέα σεζόν.

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Άννα Βίσση: Η μεγάλη πρεμιέρα στο Αθηνών Αρένα

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές της νέας σεζόν αφορά την Άννα Βίσση. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια αφήνει πίσω της το Hotel Ermou, όπου εμφανιζόταν επί δέκα χρόνια, και μεταφέρεται σε έναν χώρο που ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά για να υποδεχθεί το νέο της show.

Το Αθηνών Αρένα βρίσκεται σε διαδικασία μεγάλης ανακαίνισης, καθώς στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για την επιστροφή της τραγουδίστριας στη συγκεκριμένη πίστα.

Η παρουσία της Άννας Βίσση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της φετινής νυχτερινής σεζόν, με τις προσδοκίες να είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρεμιέρα της αναμένεται να πραγματοποιηθεί κοντά στα γενέθλιά της, στις 20 Δεκεμβρίου.

Εφόσον το χρονοδιάγραμμα παραμείνει ως έχει, η συγκεκριμένη ημερομηνία θα σηματοδοτήσει και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την Άννα Βίσση και το Αθηνών Αρένα.