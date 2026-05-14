Ο αποκλεισμός του Σαν Μαρίνο από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 μπορεί να άφησε πικρή γεύση στον Boy George, όμως ο ίδιος επέλεξε να κρατήσει μόνο τις δυνατές στιγμές που έζησε πάνω στη σκηνή της Βιέννης.

Ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης, που συμμετείχε φέτος στον διαγωνισμό μαζί με τη Senhit εκπροσωπώντας το Σαν Μαρίνο με το τραγούδι «Superstar», θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όσους στήριξαν την προσπάθειά τους, λίγες ώρες μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Boy George παραδέχτηκε ότι στενοχωρήθηκε που η συμμετοχή τους δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.

Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε πως η εμπειρία που έζησε στη Eurovision ήταν μοναδική, και γεμάτη έντονα συναισθήματα, σημειώνοντας ότι δεν θα άλλαζε τίποτα από όσα έζησε αυτές τις ημέρες.

Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε ιδιαίτερα τη Senhit, με την οποία μοιράστηκε τη σκηνή, αλλά και ολόκληρη την αποστολή του Σαν Μαρίνο για τη συνεργασία και τη στήριξη.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, ένιωσε ευγνωμοσύνη για την αγάπη που έλαβε από το κοινό, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό.

Μαζί με το Σαν Μαρίνο, εκτός τελικού έμειναν επίσης η Πορτογαλία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο και η Εσθονία, σε έναν ημιτελικό γεμάτο ανατροπές και έντονες συγκινήσεις.

If you voted for us, thank you so much, I was sad we didn’t get through to the final but my @eurovision experience has been fabulous. I wouldn’t take a minute of it back. Thanlks to @senhitofficial and the entire San Marino delegation. What a fun bunch. We will perform together… — Boy George (@BoyGeorge) May 12, 2026

