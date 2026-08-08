Μπραχίμ Ντίαθ: Παντρεύτηκε στην Πάρο ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης

Ένας γάμος βγαλμένος από καλοκαιρινό παραμύθι πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα, με πρωταγωνιστές ένα ιδιαίτερα γνωστό ζευγάρι, που επέλεξε τη χώρα μας για μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κοινής ζωής του. Μακριά από κοσμικά καλέσματα και υπερβολική δημοσιότητα, οι δυο τους αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης, έχοντας στο πλευρό τους ανθρώπους από το στενό οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον.

Άλλωστε, το ζευγάρι γνωρίζει πολύ καλά την Ελλάδα, και την έχει επισκεφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αυτή τη φορά, όμως, το ταξίδι είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Η νύφη φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην επιλογή του προορισμού, αναζητώντας ένα μέρος που θα συνδύαζε το κυκλαδίτικο τοπίο με την ιδιωτικότητα που επιθυμούσαν και οι δύο.

Ο λόγος για τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης και διεθνή με την Εθνική Μαρόκου, Μπραχίμ Ντίαθ, και την επί χρόνια σύντροφό του, Λουθ Μέντεθ. Οι δυο τους αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους και να επισφραγίσουν την αγάπη τους στην Ελλάδα, ένα προορισμό που φαίνεται ότι κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους. Παρότι έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή, αυτή τη φορά θέλησαν να μοιραστούν ορισμένα στιγμιότυπα από την ξεχωριστή ημέρα τους στα social media, δίνοντας μια μικρή γεύση από όσα έζησαν.

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της τελετής ήταν αναμφίβολα η άφιξη της Λουθ Μέντεθ. Ο Μπραχίμ Ντίαθ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του όταν την είδε ντυμένη νύφη, με τα δάκρυα χαράς να αποτυπώνουν ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, τη σημασία που είχε για εκείνον η συγκεκριμένη ημέρα. Για την περίσταση, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης κινήθηκε σε διαχρονικές γραμμές, επιλέγοντας μαύρο σμόκιν και παπιγιόν. Η Λουθ, από την άλλη, εμφανίστηκε με λευκό νυφικό σε ρομαντική γραμμή, ταιριαστό με το καλοκαιρινό σκηνικό που είχαν επιλέξει για το γάμο τους.

Γύρω τους βρίσκονταν άνθρωποι που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Συγγενείς και στενοί φίλοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα προκειμένου να είναι παρόντες στην ένωση του ζευγαριού, με τη γιορτή να πραγματοποιείται χωρίς την έντονη παρουσία των media που θα μπορούσε να συνοδεύει τον γάμο ενός ποδοσφαιριστή αυτού του βεληνεκούς.

Ένα από τα στοιχεία που το ζευγάρι απέφυγε να αποκαλύψει ξεκάθαρα, ήταν το ακριβές σημείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο γάμος. Ωστόσο, οι ενδείξεις οδηγούν στην Πάρο. Μάλιστα, η Λουθ Μέντεθ δημοσίευσε φωτογραφία από το Crios στην Παροικιά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις πληροφορίες που θέλουν το κυκλαδίτικο νησί να αποτέλεσε το σκηνικό για τη μεγάλη τους ημέρα. Η Πάρος, με το χαρακτηριστικό λευκό των Κυκλάδων, το γαλάζιο του Αιγαίου και το ιδιαίτερο καλοκαιρινό τοπίο της, αποτέλεσε έτσι το μέρος όπου το ζευγάρι έγραψε το νέο κεφάλαιο της κοινής του ζωής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Luz Méndez (@luzmendez)

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