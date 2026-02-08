Πέθανε, το Σάββατο 7/2, ο Brad Arnold, ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος 3 Doors Down, σε ηλικία 47 ετών.

Η είδηση ανακοινώθηκε από τους εκπροσώπους του, οι οποίοι ενημέρωσαν ότι απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο του, μετά από μάχη με τον καρκίνο των νεφρών. Σύμφωνα με τους οικείους του, ο Brad Arnold ήταν περιτριγυρισμένος από την σύζυγό του, Jennifer Sanderford και την οικογένειά του, ενώ συντετριμμένα δήλωσαν τα μέλη του συγκροτήματος.

Σε μια δήλωση στο Facebook, τα μέλη του συγκροτήματος έγραψαν: «Ως ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής και αρχικός ντράμερ των 3 Doors Down, ο Brad βοήθησε να επαναπροσδιοριστεί η mainstream ροκ μουσική, συνδυάζοντας την προσιτότητα του post-grunge με συναισθηματικά άμεση σύνθεση τραγουδιών και λυρικά θέματα που αντηχούσαν στους καθημερινούς ακροατές».

«Τα τραγούδια του Brad έγιναν πολιτιστικό σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά, δημιουργώντας μερικές από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της δεκαετίας του 2000», πρόσθεσαν. «Η μουσική του αντήχησε πολύ πέρα από τη σκηνή, δημιουργώντας στιγμές σύνδεσης, χαράς, πίστης και κοινών εμπειριών που θα ζήσουν πολύ μετά τις σκηνές στις οποίες εμφανίστηκε».