Η παρουσία του Brad Pitt στο νησί της Ύδρας για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του, «The Riders» έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, με τους δημοσιογράφους να τον ακολουθούν σε κάθε βήμα του.

Τα εξωτερικά γυρίσματα της ταινίας θα γίνουν από την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, αφού η παραγωγή θέλει να αποφύγει την πολυκοσμία του τριημέρου. Χθες, γυρίστηκαν σκηνές μέσα στην Σχολή Καλών Τεχνών που έχει σκεπαστεί με μαύρα πανιά για τις ανάγκες της λήψης.

Το λιμάνι έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό πλατό, αλλά και τα γραφικά σοκάκια έχουν γεμίσει με σκηνικά που θα παραπέμπουν σε εποχές της δεκαετίας του ‘80.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην Ύδρα αναμένεται να φτάσει με θαλαμηγό η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προκειμένου να συναντήσει τον χολιγουντιανό σταρ.

Στο πλευρό του, ο Brad Pitt έχει και την σύντροφο του, Ines de Ramon, με τους κατοίκους του νησιού να αιφνιδιάζονται κάθε φορά που τον πετυχαίνουν στο δρόμο.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου και ύστερα η παραγωγή αναμένεται να γυρίσει ορισμένες σκηνές και στην Αθήνα. Στην ταινία συμμετέχουν ως κομπάρσοι και αρκετοί κάτοικοι του νησιού.

Η έλευση του Brad Pitt επίσπευσε την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Μαγαζιά και επιχειρήσεις άνοιξαν νωρίτερα από το προγραμματισμένο και από σήμερα το απόγευμα εκτός από το Χόλιγουντ, αναμένεται να υποδεχτούν και τους ταξιδιώτες του τριημέρου.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, ο Νίκος Ευαγγελάτος παρουσίασε, μέσα από την εκπομπή «Live News», κάποια στιγμιότυπα από το εσωτερικό του σπιτιού, στο οποίο διαμένει αυτές τις ημέρες ο χολιγουντιανός ηθοποιός.

govastiletto.gr – Brad Pitt: Η απίστευτη στιγμή που χαιρετά live την κάμερα του «Πρωινού» από το λιμάνι της Ύδρας