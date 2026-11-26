Έπειτα από χρόνια δικαστικής αντιπαράθεσης, ο Brad Pitt και η Angelina Jolie φαίνεται πως βρήκαν κοινό έδαφος στη διαμάχη τους για το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval.

Οι δύο ηθοποιοί προχώρησαν σε μια σπάνια κοινή δήλωση, ανακοινώνοντας ότι κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Μέσω των εκπροσώπων τους, οι δύο πλευρές ανέφεραν: «Καταλήξαμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, προς το βέλτιστο συμφέρον της οικογένειάς μας και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια».

Παράλληλα, ζήτησαν από τις δικαστικές αρχές να αποσυρθούν οι αγωγές που είχαν καταθέσει ο ένας εναντίον του άλλου, βάζοντας τέλος στη συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη.

Πώς ξεκίνησε η κόντρα για το Château Miraval

Το πρώην ζευγάρι είχε αγοράσει από κοινού το Château Miraval στη νότια Γαλλία το 2008, ενώ εκεί πραγματοποίησε και τον γάμο του το 2014. Η διαφωνία για την ιδιοκτησία του κτήματος ξεκίνησε μετά τον χωρισμό τους το 2016.

Η ένταση αυξήθηκε όταν η Angelina Jolie πούλησε το μερίδιό της σε επενδυτικό όμιλο. Ο Brad Pitt προσέφυγε τότε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η πρώην σύζυγός του είχε παραβιάσει τη μεταξύ τους συμφωνία, σύμφωνα με την οποία κανείς από τους δύο δεν μπορούσε να πουλήσει το μερίδιό του χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου.

Στη συνέχεια ακολούθησαν αγωγές, με τις δύο πλευρές να διατυπώνουν σοβαρούς ισχυρισμούς η μία εναντίον της άλλης. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε μια μακρά δικαστική διαμάχη που απασχόλησε επανειλημμένα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία

Μέχρι στιγμής, οι οικονομικοί όροι και οι λεπτομέρειες του συμβιβασμού δεν έχουν γίνει γνωστοί, καθώς παραμένουν εμπιστευτικοί. Στην κοινή τους δήλωση, πάντως, οι δύο ηθοποιοί έκαναν αναφορά στο συμφέρον της οικογένειάς τους, χωρίς να δώσουν περισσότερες διευκρινίσεις.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη μακρόχρονη δικαστική αντιπαράθεση των δύο ηθοποιών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει μαζί έξι παιδιά. Με την απόφαση να διευθετήσουν εξωδικαστικά τη διαφορά για το Château Miraval, κλείνει ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο στη δικαστική τους διαμάχη.

Brad Pitt and Angelina Jolie have settled a bitter legal fight over the ownership and sale of a French wine estate, Chateau Miraval https://t.co/gBa3rjmrid https://t.co/uvtFONQZ9g — AFP News Agency (@AFP) November 26, 2026





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