Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Brad Pitt έκανε μήνυση στην πρώην σύζυγό του, Angelina Jolie, ζητώντας αποζημίωση 35 εκατομμυρίων δολαρίων εν μέσω της συνεχιζόμενης νομικής τους διαμάχης για το Château Miraval, σύμφωνα με νέα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο και εξασφάλισε το PEOPLE.

Brad Pitt Reveals 2023 Email from Angelina Jolie’s Attorneys in New Filing, Alleging He Is Suing Her for $35M Over Winery Sale https://t.co/b6qhqngLx2 — People (@people) November 6, 2025

Στις 29 Οκτωβρίου, η νομική ομάδα του Brad Pitt παρουσίασε επικοινωνίες προς και από την ομάδα της Jolie σχετικά με την πώληση, το 2021, του μεριδίου της στο οινοποιείο τους. Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνεται ένα email από τον Νοέμβριο του 2023, στο οποίο οι δικηγόροι της 50χρονης σταρ απαντούσαν σε προηγούμενη αγωγή του Pitt που φέρεται να αφορά αποζημιώσεις εκατομμυρίων δολαρίων σε υποτιθέμενες ζημίες,.

«Η επιβαρυντική φύση οποιασδήποτε παραγωγής εγγράφων είναι δημιούργημα του ίδιου του κ. Pitt– αυτός είναι που μηνύει την κ. Jolie ζητώντας αποζημίωση 35 εκατομμυρίων δολαρίων», έγραψαν τότε οι δικηγόροι της Jolie. «Ως εκ τούτου, αυτός οφείλει να επωμιστεί το κόστος παραγωγής των εγγράφων που θα δείξουν, ή όχι, τις συγκεκριμένες ζημίες».

Σε email που έστειλε τον Οκτώβριο του 2023 η ομάδα της Jolie αναφέρεται επίσης ότι ο Pitt «επιδιώκει διαρκείς αποζημιώσεις για την υποτιθέμενη βλάβη σχετικά με τη λειτουργία του Miraval».

Από την άλλη, η νομική ομάδα του 61χρονου ηθοποιού υποστηρίζει ότι, λίγους μήνες μετά την πώληση του μεριδίου της Jolie, η ομάδα της πρότεινε μια ευρύτερη ρήτρα μη δυσφήμισης στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαζυγίου τους. Ο Brad Pitt είχε καταθέσει αγωγή το 2022, ισχυριζόμενος ότι η πρώην σύζυγός του πώλησε το μερίδιό της στο Miraval στην εταιρεία Tenute del Mondo, παρά μια προηγούμενη συμφωνία ότι κανείς τους δεν θα το έκανε χωρίς τη συναίνεση του άλλου.

Η Jolie αρνήθηκε την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας και απάντησε καταθέτοντας ανταγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο Pitt «διενεργεί έναν εκδικητικό πόλεμο εναντίον της».

Η Angelina Jolie υποστηρίζει επίσης ότι ο Pitt αρνήθηκε να εξαγοράσει το μερίδιό της επειδή εκείνη δεν δεχόταν να υπογράψει NDA (συμφωνία μη αποκάλυψης) «σχεδιασμένο να την εξαναγκάσει σε σιωπή σχετικά με την κακοποίηση και τη συγκάλυψη», αναφερόμενη σε περιστατικό ιδιωτικής πτήσης το 2016, όπου ο Pitt φέρεται να είχε προχωρήσει σε λεκτική και σωματική κακοποίηση προς την οικογένειά του.

Ο Pitt δεν κατηγορήθηκε τελικά από τις αρχές, καθώς η Jolie αρνήθηκε να προχωρήσει σε μήνυση.

Πρόσφατα, η Angelina Jolie επικαλέστηκε το απόρρητο επικοινωνίας δικηγόρου–πελάτη για να μην προσκομίσει αμφισβητούμενα έγγραφα, κάτι που η πλευρά του πρώην συζύγου της θεωρεί ως αθέμιτη απόκρυψη πληροφοριών.

Στις 27 Οκτωβρίου οι δικηγόροι του ηθοποιού επανήλθαν αιτούμενοι την προσκόμιση 22 εγγράφων της. Η επόμενη ακρόαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 17 Δεκεμβρίου.

Σε δήλωσή του προς το PEOPLE, ο δικηγόρος της Jolie, Πολ Μέρφι, ανέφερε: «Το υπόμνημα του κ. Pitt δεν απαντά στα επιχειρήματά μας και συνεχίζει να βασίζεται σε εικασίες και υποθέσεις — με μοναδικό σκοπό να εισβάλει στις προνομιακές επικοινωνίες της με τους δικηγόρους της. Αυτό επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι αυτή η αγωγή είναι η εκδήλωση της πολυετούς προσπάθειας του κ. Pitt να παρενοχλεί και να ελέγχει την Angelina Jolie. Αναμένουμε την επικείμενη ακρόαση».

