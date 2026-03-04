Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Brad Pitt, συνεχίζοντας την παραμονή του στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα. Ο κορυφαίος ηθοποιός αποχαιρέτησε το νησί του Αργοσαρωνικού και κατέφθασε στην πρωτεύουσα με ιδιωτικό σκάφος,

Σύμφωνα με απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Πρωινό» στις 4 Μαρτίου, το πολυτελές σκάφος με το οποίο ήρθε ο Brad Pitt στην Αθήνα ανήκει στον Έρικ Βασιλάτο, κουμπάρο του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα και επιχειρηματία. Η εν λόγω θαλαμηγός που ονομάζεται “PERSEFONI I”, είναι τεράστιας αξίας, καθώς ακόμα και κατά την χειμερινή περίοδο, κατά την οποία δεν υπάρχει η ίδια ζήτηση, νοικιάζεται γύρω στις 200.000 δολάρια την εβδομάδα.

Σύμφωνα ακόμα με τον Πρόεδρο της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ, Γιώργος Βάλλη: «Χθες βράδυ η θαλαμηγός είχε πάει λίγο πιο δίπλα από το λιμάνι στο καμίνι αργά το βράδυ, είχαν βγει οι βάρκες του σκάφους, παίρνανε τα πράγματά του, βάλανε μέσα τις βαλίτσες και νωρίς το πρωί έφτασε στη Μαρίνα Φλοίσβου».

Σύμφωνα με όσες πληροφορίες έχουν δοθεί στην δημοσιότητα για την υπόθεση της ταινίας, ο Ptt θα είναι ο πρωταγωνιστής, με όνομα χαρακτήρα το Fred Scully, έναν πατέρα που αναζητά την κόρη και την σύζυγό του μετά από μία σειρά γεγονότων. Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Tim Winton με ομώνυμο τίτλο και πρόκειται για ένα δραματικό φιλμ.

Η παραγωγή έχει φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο της επικαιρότητας, αναδεικνύοντας το πανέμορφο νησί της Ύδρας, ενώ έχει επιβεβαιωθεί και η συμμετοχή ορισμένων Ελλήνων ηθοποιών σε αυτή.

