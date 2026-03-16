Η απουσία του Brad Pitt από τη φετινή τελετή των Όσκαρ προκάλεσε έντονη συζήτηση, αφού πολλοί περίμεναν να τον δουν να περπατά στο κόκκινο χαλί της μεγαλύτερης κινηματογραφικής βραδιάς της χρονιάς.

Παρά το γεγονός ότι το όνομά του συνδέεται με μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές (όπως F1) και παραμένει ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς ηθοποιούς του Hollywood, ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στην εκδήλωση, αφήνοντας θαυμαστές και δημοσιογράφους να αναρωτιούνται για το λόγο της απουσίας του.

Οι φήμες για πιθανή παρουσία του είχαν ενταθεί τις ημέρες πριν από την τελετή, αφού αρκετοί πίστευαν ότι ο ηθοποιός θα έκανε μια δημόσια εμφάνιση μαζί με την σύντροφό του, Ines de Ramon. Το ζευγάρι βρίσκεται σε σχέση από το 2022 και, αν και προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους, δεν είναι λίγες οι φορές που έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Παρά τις προσδοκίες, ο Brad Pitt δεν εμφανίστηκε ούτε στο κόκκινο χαλί, ούτε μέσα στην αίθουσα της τελετής. Μέχρι και την έναρξη της βραδιάς, αρκετοί περίμεναν ότι ίσως εμφανιστεί αργότερα, όπως συμβαίνει συχνά με μεγάλους σταρ του Hollywood. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, προφανώς γιατί ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας.

govastiletto.gr – Αποκλειστικό: Ο Brad Pitt φτάνει με tender στη Νέα Μάκρη – Η άφιξη που τράβηξε όλα τα βλέμματα στον Ναυτικό Όμιλο