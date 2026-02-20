Ο Brad Pitt ξεκινά σήμερα κιόλας τα πρώτα του γυρίσματα στην Ύδρα για την ταινία «The Riders», ενώ η παραμονή του στο νησί του Αργοσαρωνικού αναμένεται να διαρκέσει περίπου μια εβδομάδα.

Ο Χολιγουντιανός σταρ βρίσκεται στο ελληνικό νησί για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του, όπου θα ενσαρκώσει τον Fred Scully, ένα πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του, μετά από μια σειρά γεγονότων.

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και ο Θάνος Βάγιος κατέγραψαν τον Brad Pitt, το πρωί της Παρασκευής 20/2, στο λιμάνι της Ύδρας να κατευθύνεται προς την Σχολή Καλών Τεχνών.

Αν και ο σταρ επιδιώκει μια διακριτική παραμονή στο νησί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1. «Πώς είσαι φίλε; Μου αρέσει πολύ η Ύδρα», αρκέστηκε να πει.

Λίγο αργότερα, ο ηθοποιός αφού ανέβηκε στην Σχολή Καλών Τεχνών, χαιρέτησε live τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 μέσα από την κάμερα του «Πρωινού».

Δείτε τα πλάνα του Brad Pitt από την Ύδρα, όπως εξασφάλισε το «Πρωινό»:

