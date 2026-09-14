Αν και οι κάμερες των μέσων ενημέρωσης ήταν στραμμένες πάνω τους από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στο στάδιο, η στιγμή που πραγματικά έκλεψε την παράσταση ήταν όταν ο 60χρονος ηθοποιός αποφάσισε να απαθανατίσει ο ίδιος τη στιγμή. Με μια εντελώς αυθόρμητη κίνηση, ο Brad Pitt έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και πόζαρε μαζί με την αγαπημένη του για ένα μοναδικό selfie.

Η Ines de Ramon, χαμογελαστή και λαμπερή δίπλα στον σταρ του Σινεμά, αγκάλιασε τρυφερά τον σύντροφό της, με το στιγμιότυπο να αποτυπώνει την απόλυτη χημεία και τη στενή σχέση που διατηρούν.

Αυτή η κίνηση προκάλεσε το ενθουσιώδες χειροκρότημα των παρευρισκόμενων, ενώ οι φωτογραφίες από τη στιγμή αυτή έκαναν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, κατακλύζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κομψή εμφάνιση του ζευγαριού παρέδωσε επίσης μαθήματα στυλ, καθώς αμφότεροι επέλεξαν casual αλλά εξαιρετικά προσεγμένα σύνολα που ταιριάζαν απόλυτα στην ατμόσφαιρα του αθλητικού γεγονότος.

Η παρουσία τους στο US Open επιβεβαιώνει πως η σχέση τους, που μετρά πλέον αρκετούς μήνες, πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, με τους δυο τους να απολαμβάνουν κοινές εμπειρίες και να μοιράζονται απλές, καθημερινές στιγμές με χαμόγελο.

Το απρόσμενο αυτό selfie απέδειξε πως ακόμα και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Hollywood δεν μπορούν να αντισσταθούν στη γοητεία μιας αυθόρμητης φωτογραφίας με το πρόσωπο που αγαπούν, μετατρέποντας μια αθλητική συνάντηση σε ένα από τα πιο ρομαντικά highlights της σεζόν.

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