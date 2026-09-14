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Μια από τις πιο λαμπερές και συζητημένες δημόσιες εμφανίσεις τους πραγματοποίησαν ο Brad Pitt και η Ines de Ramon, επιλέγοντας το αμερικανικό πρωτάθλημα τένις US Open για μια ξεχωριστή έξοδο. Το ζευγάρι, που προσπαθεί γενικά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, φάνηκε να διασκεδάζει με την ψυχή του, χαλαρό και ευδιάθετο, απολαμβάνοντας τον αγώνα από τις πρώτες σειρές των κερκίδων.