Ο Brad Pitt και η Ines De Ramon πραγματοποίησαν ακόμη μία κοινή δημόσια εμφάνιση, αυτή τη φορά στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στο κόκκινο χαλί, με τη μεταξύ τους οικειότητα να τραβά τα βλέμματα. Οι δυο τους εμφανίστηκαν χαμογελαστοί, ενώ αρκετές στιγμές κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου, δείχνοντας άνετοι μπροστά στους φωτογράφους.

Οι στιλιστικές επιλογές του ζευγαριού

Η Ines De Ramon επέλεξε ένα κρεμ φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ανοίγματα στα πλαϊνά, που τόνιζαν τη σιλουέτα της. Η σχεδιάστρια κοσμημάτων, η οποία είναι 29 χρόνια νεότερη από τον ηθοποιό, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια κομψή επιλογή που ξεχώρισε στο κόκκινο χαλί.

Από την πλευρά του, ο Brad Pitt προτίμησε ένα πιο χαλαρό και διακριτικό σύνολο. Φόρεσε πουλόβερ και παλτό, ενώ τα γυαλιά ηλίου συμπλήρωσαν το casual στιλ του.

Η σχέση τους που ξεκίνησε το 2022

Ο Brad Pitt και η Ines De Ramon είναι μαζί από το 2022, ενώ σταδιακά έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν περισσότερες κοινές εμφανίσεις. Η σχέση τους έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από φωτογραφίες τους από τον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce, τον Ιούλιο.

Έκτοτε, η Ines De Ramon έχει αποκτήσει πιο σταθερή παρουσία στο πλευρό του ηθοποιού. Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσιεύματα, έχει κερδίσει και την αποδοχή της οικογένειάς του.

Παρά το γεγονός ότι η σχέση τους φαίνεται να προχωρά, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο Brad Pitt σκέφτεται έναν ακόμη γάμο. Το ζευγάρι, πάντως, δείχνει να απολαμβάνει την κοινή του πορεία, χωρίς να επιδιώκει να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

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Πηγή φωτογραφιών: people.com

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