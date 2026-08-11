Μια ιδιαίτερα προσωπική πλευρά της ζωής του αποκάλυψε ο Brad Pitt, μιλώντας για την περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό του από την Angelina Jolie και τη μεγάλη συναισθηματική πίεση που βίωσε εκείνα τα χρόνια.

Σε συνέντευξή του στο Esquire, περίπου μία δεκαετία μετά τον χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του, ο 62χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε οικογενειακό και προσωπικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να μπει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως υπήρξε μία σύντομη περίοδος κατά την οποία οι σκέψεις του έγιναν ιδιαίτερα σκοτεινές, σε σημείο που αντιλήφθηκε για πρώτη φορά πώς ένας άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στην ιδέα της αυτοκτονίας ως μορφή ανακούφισης από έναν έντονο ψυχικό πόνο.

Ο Brad Pitt ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως δεν είχε πρόθεση να κάνει πράξη αυτές τις σκέψεις.

Όπως περιέγραψε, περισσότερο συνειδητοποίησε πόσο αβάσταχτος μπορεί να γίνει ο πόνος για έναν άνθρωπο και πώς η ανάγκη για ανακούφιση μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη του.

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, ενεργοποιήθηκε μέσα του το ένστικτο επιβίωσης. Η αισιοδοξία του, αλλά και η βαθιά ανάγκη του να συνεχίσει τη ζωή του, φαίνεται πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να αφήσει πίσω του εκείνη τη δύσκολη φάση.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στα οικογενειακά προβλήματα που έχουν απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια, ο ηθοποιός επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Η συνέντευξη αυτή αποτελεί μία από τις σπάνιες φορές που ο Brad Pitt μιλά τόσο ανοιχτά για το συναισθηματικό βάρος που κουβαλούσε μετά τον χωρισμό του από την Angelina Jolie, δίνοντας μια πιο προσωπική εικόνα πίσω από τη δημόσια εικόνα του.

Govastiletto.gr – Angelina Jolie: Η καθημερινότητα και η ζωή μετά τον Brad Pitt