Η Αθήνα μεταμορφώνεται σε ένα απέραντο κινηματογραφικό πλατό, αφού ο χολιγουντιανός σταρ Brad Pitt συνεχίζει τις κινηματογραφικές διαδρομές του επί ελληνικού εδάφους. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων στην κοσμοπολίτικη Ύδρα, και το σύντομο πέρασμα από τη Χαλκίδα και τη Νέα Μάκρη, η καρδιά της παραγωγής χτυπά πλέον στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Στην Πλατεία Κοτζιά, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Συνεργεία της παραγωγής έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαμόρφωση του χώρου, με τις αποκλειστικές πληροφορίες να κάνουν λόγο για στήσιμο εντυπωσιακών σκηνικών, που θα πλαισιώσουν το αυριανό γύρισμα. Το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών αναμένεται να αποτελέσει τον κεντρικό άξονα των σκηνών που θα γυριστούν στην περιοχή, προσδίδοντας την απαραίτητη αρχιτεκτονική αίγλη στην ταινία.

Πρόκειται για την ταινία «The Riders», ένα ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Edward Berger.

Η ιστορία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και ακολουθεί τον Fred Scully (Brad Pitt), ο οποίος αναζητά τη σύζυγό του, που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ευρώπη.

Στο πλευρό του Brad Pitt πρωταγωνιστούν η Julianne Nicholson και η ανερχόμενη Coco Greenstone.

Η ταινία είναι μια διεθνής συμπαραγωγή των Scott Free Productions (Ridley Scott), Plan B και A24, με τη συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας Blonde.

Η παρουσία του Brad Pitt στην Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο lifestyle είδηση, αλλά και σημαντικό οικονομικό γεγονός. Ο κλάδος των οπτικοακουστικών παραγωγών στη χώρα πλησιάζει το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με το «The Riders» να διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 44 εκατομμυρίων ευρώ.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων στην Αθήνα, έχουν προγραμματιστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινό κλείσιμο δρόμων γύρω από το Δημαρχείο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της παραγωγής και η προστασία του καστ από τους εκατοντάδες θαυμαστές και τους παπαράτσι που ακολουθούν κάθε κίνηση του ηθοποιού.

