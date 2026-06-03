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Brad Pitt: Σπάνια κοινή εμφάνιση με την εντυπωσιακή σύντροφό του, Ines de Ramon στο Παρίσι

Οι δυο τους είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια...
Βασίλης Κοντζεδάκης
03.06.2026 | 13:20 UPD:03.06.2026, 13:23
Brad Pitt: Σπάνια κοινή εμφάνιση με την εντυπωσιακή σύντροφό του, Ines de Ramon στο Παρίσι

Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon φρόντισαν να κάνουν τη βραδινή τους έξοδο στο Παρίσι να μείνει αξέχαστη.

Το ζευγάρι παρακολούθησε μια συναυλία του συγκροτήματος Red Hot Chili Peppers στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου συναντήθηκε με φίλους και στη συνέχεια απόλαυσε το δείπνο του.

Οι δυο τους είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας δώσει το «παρών» σε πολυάριθμες εκδηλώσεις και πρεμιέρες. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε να συναντούν τον David Fincher, το σπουδαίο σκηνοθέτη με τον οποίο ο Brad Pitt συνεργάζεται αυτή την περίοδο για την ταινία «The Adventures of Cliff Booth». Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, υπογράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του κινηματογράφου, όπως το «Se7en», το “Fight Club” και το «Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον».

Για την έξοδό τους, ο Brad Pitt και η Ines de Ramon επέλεξαν πολύχρωμα και συμπληρωματικά look. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός φόρεσε ένα μπλε πουκάμισο με κουμπιά, το οποίο συνδύασε με μπορντό παντελόνι. Μάλιστα, επανέλαβε αυτό το έντονο χρωματικό μοτίβο και στις λεπτομέρειες, επιλέγοντας μπορντό παπούτσια και μπλε κάλτσες.

Από την άλλη, η Ines de Ramon κινήθηκε σε γήινους και κρεμ τόνους, συνδυάζοντας ένα ανάλαφρο, εκρού δαντελένιο τοπ με καφέ παντελόνι, καφέ ψηλοτάκουνα και ασορτί τσάντα. Οι δυο τους περπατούσαν χέρι-χέρι στους δρόμους του Παρισιού, χαμογελώντας γεμάτοι αυτοπεποίθηση στις κάμερες.

 

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