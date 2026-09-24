Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon συνεχίζουν να πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις, με το ζευγάρι να δίνει αυτή τη φορά το «παρών» στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.

Οι δυο τους περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί του Kursaal Theatre την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την ειδική προβολή της νέας ταινίας του ηθοποιού, «Heart of the Beast».

Στο «Heart of the Beast», σε σκηνοθεσία του David Ayer, ο Brad Pitt υποδύεται έναν πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων, ο οποίος μετά από αεροπορικό δυστύχημα βρίσκεται παγιδευμένος στην άγρια φύση της Αλάσκας μαζί με τον σκύλο του. Εκεί καλείται να δώσει μια δύσκολη μάχη επιβίωσης. Η ταινία προβλήθηκε στο φεστιβάλ εκτός διαγωνιστικού προγράμματος.

Η σχέση του Brad Pitt και της Ines de Ramon έγινε γνωστή τον Νοέμβριο του 2022, όταν οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί σε συναυλία του Bono. Για αρκετό διάστημα επέλεξαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η πρώτη επίσημη κοινή τους εμφάνιση σε κόκκινο χαλί πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ έκτοτε οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους έχουν γίνει ολοένα και πιο συχνές.

View this post on Instagram A post shared by Gala (@galafr)

Govastiletto.gr – Brad Pitt – Ines de Ramon: Η αυθόρμητη στιγμή του ζευγαριού στο US Open που έγινε viral