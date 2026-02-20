Τελικά ο Brad Pitt δεν ήρθε μόνος! Αν και οι φήμες τον ήθελαν να καταφθάνει στην Ελλάδα από την Ιρλανδία παρέα μόνο με τους συνεργάτες του, τα νέα κλικ που κάνουν τον γύρο του κόσμου τον δείχνουν με την 33χρονη σύντροφό του, Ines de Ramon.

Οι δυο τους έφτασαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά και μάλιστα κουβαλούσαν οι ίδιοι τις τσάντες τους και όχι οι βοηθοί τους, όπως συνηθίζεται. Η παρουσία των ανθρώπων ασφαλείας του 62χρονου σταρ ήταν διακριτική και δεν εμπόδισαν τη δουλειά των φωτογράφων που γνώριζαν από πριν τις λεπτομέρειες της άφιξής του λαμπερού ζευγαριού.

Πού διανυκτέρευσε ο Pitt στην Αθήνα

O star του Hollywood όπως έγινε γνωστό διανυκτέρευσε μαζί με την αγαπημένη του σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της πρωτεύουσας κάτω από άκρα μυστικότητα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Brad Pitt έχει αύριο το πρώτο του γύρισμα στην Ύδρα για την ταινία The Riders και θα μείνει στο νησί του Αργοσαρωνικού περίπου μία εβδομάδα.

