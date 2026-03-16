Στην Ελλάδα συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας ταινίας που πρωταγωνιστεί ο Brad Pitt, ο οποίος μετά την Ύδρα, τη Χαλκίδα, την Πλατεία Κοτζιά και τη Νέα Μάκρη, βρέθηκε στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοφιλής Χολιγουντιανός ηθοποιός έφτασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου στην περιοχή για να συνεχίσει τα γυρίσματα της παραγωγής που έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στη χώρα μας.

Ο Brad Pitt βρέθηκε σε ένα από τα παλαιότερα κινηματογραφικά στούντιο της χώρας, όπου πρόκειται να γυριστούν ορισμένες από τις πιο απαιτητικές σκηνές της ταινίας.

Σύμφωνα με Το Πρωινό του ANT1, ο ηθοποιός έφτασε στα στούντιο περίπου στις 08:30, συνοδευόμενος από την προσωπική του ασφάλεια.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων έχει κατασκευαστεί μια τεράστια και βαθιά πισίνα, καθώς και ένα ομοίωμα ιστιοπλοϊκού σκάφους.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία επιλέχθηκε, καθώς η σκηνή της θαλασσοταραχής που θα γυριστεί, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια σε ανοιχτή θάλασσα.

