Στον ιστορικό Πύργο της Δουκίσσης Πλακεντίας χτυπά σήμερα, 18 Μαρτίου, η καρδιά της διεθνούς παραγωγής The Riders. Μετά τις σκηνές στο Μενίδι, ο Brad Pitt και το επιτελείο του μεταφέρθηκαν στο εμβληματικό κτίριο της Πεντέλης, με τον Χολιγουντιανό σταρ να κλέβει τις εντυπώσεις σε κάθε του κίνηση επί ελληνικού εδάφους.

Το επιβλητικό κτίσμα, γνωστό και ως «Καστέλο της Ροδοδάφνης», προσφέρει ένα ιδιαίτερο σκηνικό που φαίνεται πως ταιριάζει ιδανικά στην ατμόσφαιρα της ταινίας.

Νωρίτερα, ο χολιγουντιανός ηθοποιός είχε ήδη βρεθεί σε εμβληματικές τοποθεσίες της Ελλάδας, με τα γυρίσματα να περνούν από την Ύδρα, τη Χαλκίδα, τη Νέα Μάκρη, το κέντρο της Αθήνας αλλά και το Λαύριο.

