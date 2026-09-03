Ένα ιδιαίτερα χιουμοριστικό μήνυμα επέλεξε να στείλει ο Brad Pitt στον George Clooney, με αφορμή τη μεγάλη τιμητική διάκριση που έλαβε ο δεύτερος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο George Clooney τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο, σε μια ξεχωριστή στιγμή της 83ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ.

Αν και ο Brad Pitt δεν κατάφερε να βρίσκεται εκεί, φρόντισε να συμμετάσχει με τον δικό του τρόπο στην ιδιαίτερη βραδιά, στέλνοντας ένα μήνυμα γεμάτο επαίνους, αλλά και… πειράγματα για τις χορευτικές ικανότητες του επί χρόνια φίλου και συνεργάτη του.

Το μήνυμα του Brad Pitt διαβάστηκε από τη Laura Dern, η οποία είχε την τιμή να παρουσιάσει στον George Clooney το βραβείο για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο.

Αφού αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσωπικότητα και την πορεία του Clooney, ο Pitt αποφάσισε να αφήσει στην άκρη για λίγο τη σοβαρότητα της περίστασης και να κάνει αυτό που γνωρίζουν καλά όσοι παρακολουθούν τη φιλία των δύο ηθοποιών: να τον πειράξει.

Στο επίκεντρο του μηνύματός του βρέθηκαν οι χορευτικές επιδόσεις του Clooney, με τον Pitt να τον χαρακτηρίζει, με εμφανή διάθεση χιούμορ, «πραγματικά κακό χορευτή».

Ο Pitt υποστήριξε ουσιαστικά πως ο Clooney μπορεί να είναι καλύτερος σχεδόν σε όλα από τους περισσότερους ανθρώπους, υπάρχει όμως ένα πράγμα στο οποίο καλό θα ήταν να μην τον εμπιστευτεί κανείς: τον χορό.

«Μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα καλύτερα από όλους τους άλλους. Απλώς κρατήστε τον μακριά από την πίστα», ήταν το χαρακτηριστικό πείραγμα που προκάλεσε γέλια στο κοινό.

Η αναφορά αυτή έδωσε ακόμη μία αφορμή για γέλιο, καθώς ο Pitt κατάφερε να συνδυάσει την αναγνώριση της τεράστιας καριέρας του Clooney με ένα προσωπικό αστείο που αποτύπωνε τη σχέση των δύο ανδρών.

Η βράβευση του George Clooney στη Βενετία αποτελεί μΊα από τις σημαντικότερες στιγμές της φετινής διοργάνωσης. Ο 65χρονος ηθοποιός τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο, επισφραγίζοντας μια πορεία δεκαετιών σε μΊα από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές σκηνές του κόσμου.

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— Entertainment Weekly (@EW) September 3, 2026

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