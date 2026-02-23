Τα γραφικά σοκάκια της Ύδρας έχουν μετατραπεί, εδώ και μερικές ημέρες, σε κινηματογραφικό σκηνικό για τις ανάγκες της νέας ταινίας, στην οποία θα πρωταγωνιστεί ο Brad Pitt.

Το govastiletto.gr εξασφάλισε φωτογραφίες από ένα από τα σημεία όπου θα γυριστούν οι σκηνές δράσης, αποκαλύπτοντας το έντονο παρασκήνιο λίγο πριν ακουστεί το «action».

Στο συγκεκριμένο πλάνο, ο χολιγουντιανός σταρ θα τρέχει μέσα στα στενά του νησιού προς το φαρμακείο, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να βοηθήσει την κόρη του, που έχει τραυματιστεί από άγριο ζώο – μια σκηνή με έντονη συναισθηματική φόρτιση, αλλά και απαιτητική κινησιολογία. Οι πρόβες πραγματοποιούνται ασταμάτητα σε κάθε γωνιά της Ύδρας, με την παραγωγή να έχει στρώσει ειδικό ταρτάν στο έδαφος, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε γλίστρημα την ώρα της λήψης, ειδικά αφού από ψηλά πέφτει τεχνητή βροχή για τις ανάγκες της σκηνής.

Ο άνδρας που φαίνεται να τρέχει δεν είναι ο ίδιος ο Brad Pitt, αλλά ένας από τους σωσίες του, ο οποίος εκτελεί τις πρόβες για τη σωστή χορογραφία της σκηνής, και για να ρυθμιστούν οι κάμερες και τα εφέ. Όμως, όταν έρθει η ώρα του γυρίσματος, τη θέση του θα πάρει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής.

Το νησί ζει σε ρυθμούς Hollywood, με κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθούν με ενθουσιασμό την κινηματογραφική κινητικότητα που έχει κατακλύσει τα σοκάκια, αποδεικνύοντας ότι η Ύδρα μπορεί να σταθεί επάξια ως σκηνικό διεθνούς παραγωγής.

govastiletto.gr – Άρης Κόντος: Η αντίδραση του σωσία του Brad Pitt όταν αντίκρυσε τους δημοσιογράφους στην Ύδρα