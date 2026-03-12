Στη Νέα Μάκρη στρέφονται αυτές τις ημέρες τα βλέμματα της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής που πραγματοποιείται στην Αττική, καθώς ξεκίνησαν τα γυρίσματα νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt.

Συγκεκριμένα, τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στο ιστορικό Nireus Hotel, ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά τουριστικά καταλύματα της περιοχής. Το ξενοδοχείο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Νέα Μάκρη και βρίσκεται ακριβώς πάνω στη θάλασσα.

Το συγκρότημα διαθέτει περίπου 130 δωμάτια και αναπτύσσεται σε εγκαταστάσεις περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων, μέσα σε οικόπεδο δέκα στρεμμάτων.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν σήμερα και αναμένεται να συνεχιστούν και την Παρασκευή, με την παρουσία της μεγάλης διεθνούς παραγωγής να τραβά το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων έξω από το Nireus Hotel θα πραγματοποιούνται ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι διακοπές θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό της παραγωγής, το οποίο θα φέρει τα απαραίτητα γιλέκα και σημαίες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου, γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν και στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, με αντίστοιχες ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας στον δρόμο έξω από τον όμιλο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

