Ο Bradley Cooper αποφάσισε να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και τον θέλουν να έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση στο πρόσωπο.

Ο 51χρονος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στο podcast SmartLess, σε μια συζήτηση με τους Jason Bateman, Sean Hayes και Will Arnett, και έδωσε την ευκαιρία να ξεκαθαριστεί η αλήθεια.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο Will Arnett θυμήθηκε μια στιγμή όπου του ζητήθηκε να αποκαλύψει κάτι για τον Cooper που δεν γνωρίζει το κοινό.

Ο Arnett αναφέρθηκε στις επίμονες φήμες για πλαστική, τονίζοντας ότι ο Bradley δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο Jason Bateman επιβεβαίωσε, ενώ ο Arnett τόνισε χαρακτηριστικά: «Ναι. Φυσικά δεν έχει κάνει».

Ο Cooper πρόσθεσε πως τελευταία ακούει πολύ συχνά σχόλια σχετικά με την εμφάνισή του. «Ναι, τις τελευταίες δύο εβδομάδες μου μιλάνε. Μου λένε: “Α, δείχνεις καλά! Ναι, ναι, αλλά είναι τρελό—”», ανέφερε ο ηθοποιός, εξηγώντας πόσο συχνά αντιμετωπίζει παρόμοιες παρατηρήσεις.

Η συζήτηση έκλεισε με τον Will Arnett να σχολιάζει πόσο εκνευριστικό και αστείο είναι που όλοι νομίζουν ότι ξέρουν κάτι για το πρόσωπο του Bradley Cooper, ενώ οι φήμες είχαν ενισχυθεί από πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του, όπου πολλοί στα social media παρατήρησαν αλλαγές στην όψη του.

Actor Bradley Cooper finally addressed plastic surgery rumors in a rare comment, months after his appearance made headlines. https://t.co/CHzrp8sMgR — OK! Magazine USA (@OKMagazine) January 7, 2026

Govastiletto.gr – Ο Bradley Cooper έκανε πρόταση γάμου στη Gigi Hadid ύστερα από δύο χρόνια σχέσης!