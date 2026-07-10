Η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαία ονόματα της μόδας και της showbiz, όμως αυτή τη φορά τα βλέμματα στράφηκαν και σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του Hollywood.

Ο Bradley Cooper και η Gigi Hadid πραγματοποίησαν μια κομψή βραδινή εμφάνιση στη γαλλική πρωτεύουσα, απολαμβάνοντας δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Stresa.

Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα χαλαροί και ευδιάθετοι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που έχουν αναπτύξει.

Στην παρέα τους βρέθηκαν επίσης, ο ηθοποιός Pedro Pascal και η αδελφή του, Lux Pascal, με την τετράδα να περνά μια όμορφη βραδιά μακριά από τις υποχρεώσεις των λαμπερών επιδείξεων μόδας.

Το Παρίσι, που αυτές τις ημέρες κινείται στους ρυθμούς της haute couture, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για μια ακόμη κοινή εμφάνιση του Bradley Cooper και της Gigi Hadid, οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούν τόσο με τις δημόσιες εμφανίσεις τους, όσο και με τη σχέση τους.

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Πηγή φωτογραφιών: vogue.com

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