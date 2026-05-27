Τίτλοι τέλους φαίνεται πως πέφτουν για την πρωινή εκπομπή Breakfast @Star, με παρουσιαστές την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην πρωινή ζώνη του Star Channel.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zappIT, η απόφαση ανακοινώθηκε επίσημα στους συντελεστές της εκπομπής αμέσως μετά το τέλος της σημερινής εκπομπής, σηματοδοτώντας το τέλος μιας συνεργασίας που κράτησε τέσσερις τηλεοπτικές σεζόν.

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στο γενικότερο restart που σχεδιάζει το Star για την πρωινή του ζώνη, με το κανάλι να εξετάζει νέα τηλεοπτική στρατηγική για την επόμενη χρονιά.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται και η Ζήνα Κουτσελίνη, στην οποία φέρεται να έχει προταθεί νέα infotainment εκπομπή για τη ζώνη 10:00 με 13:00.

To Breakfast@Star κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσει σταθερό κοινό και να δημιουργήσει τη δική τoυ ταυτότητα στην infotainment ζώνη, με ιδιαίτερη απήχηση στα νεανικά κοινά.

Ωστόσο, ο αυξημένος ανταγωνισμός, αλλά και ο συνολικός επανασχεδιασμός του προγράμματος φαίνεται πως οδήγησαν το κανάλι στην απόφαση να προχωρήσει σε νέα κατεύθυνση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Govastiletto.gr – Ελένη Χατζίδου: «Ο κόσμος μας ανεβάζει και μας κατεβάζει – Τα σταριλίκια ανήκουν στο παρελθόν»