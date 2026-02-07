Η κατοικία στην Albuquerque του Νέου Μεξικού, η οποία χρησίμευσε ως η κύρια τοποθεσία γυρισμάτων για το σπίτι του Walter White (Bryan Cranston) στη σειρά Breaking Bad, επιστρέφει επίσημα στην αγορά με εντυπωσιακή αναπροσαρμογή της τιμής.

Η κατοικία, που βρίσκεται στην οδό Piermont Drive 3828, απέκτησε παγκόσμια φήμη ως το σκηνικό για μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της τηλεόρασης. Καθώς δεν κατάφεραν να βρουν αγοραστή σε τιμή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, οι ιδιοκτήτες έχουν στραφεί σε αντίτιμο που ταιριάζει περισσότερο με τα οικήματα στη γειτονιά.

Η κατοικία διατέθηκε προς πώληση τον Ιανουάριο του 2025 έναντι 3,99 εκατομμυρίων δολαρίων, τιμή δέκα φορές την πραγματική αξία του. Οι μεσίτες εκείνη την εποχή ανέφεραν ότι το ακίνητο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως επένδυση υψηλής απόδοσης, ενδεχομένως λειτουργώντας ως ιδιωτικό Μουσείο ή ως θεματική βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Ωστόσο, οι τοπικοί νόμοι περί χωροταξίας και ο οικιστικός χαρακτήρας της γειτονιάς αποδείχθηκαν σημαντικά εμπόδια για οποιονδήποτε εμπορικό μετασχηματισμό, με αποτέλεσμα το ακίνητο να παραμείνει αδρανές για πάνω από δώδεκα μήνες.

Τώρα, το σπίτι των 580 τετραγωνικών μέτρων πωλείται στην τιμή των 400.000 δολαρίων. Η κατοικία αποτελείται από τέσσερα υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, διατηρώντας μεγάλο μέρος της διαρρύθμισης που είναι οικεία στους θεατές της σειράς. Ενώ το εξωτερικό παραμένει ορόσημο για τους θαυμαστές, ο τωρινός ιδιοκτήτης έχει εγκαταστήσει ένα μεγάλο φράχτη για να αποτρέψει την καταπάτηση.

Η πώληση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής 50 ετών για την οικογένεια, η οποία αγόρασε αρχικά το σπίτι το 1973, πολύ πριν γίνει κομμάτι της ιστορίας της ποπ κουλτούρας.

The “Breaking Bad” house listing price was slashed from $4M to a shockingly low $400K. Take a look inside: https://t.co/g13GHWyR5x pic.twitter.com/3EHpLNh6YU — TMZ (@TMZ) February 3, 2026

