Η Bridal Fashion Week υποδέχθηκε τον Ερωτόκριτο Κυμιωνή σε μια ξεχωριστή παρουσίαση υψηλής ραπτικής. Ο διακεκριμένος σχεδιαστής παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου τη νέα του συλλογή στο εμβληματικό Ζάππειο Μέγαρο.

Ο Ερωτόκριτος Κυμιωνής, γνωστός για τις ξεχωριστές δημιουργίες του, εντυπωσίασε το κοινό που βρέθηκε στο show με τη νέα του συλλογή.

Στην επίδειξη μόδας του γνωστού σχεδιαστή περπάτησαν πολλοί επώνυμοι ανάμεσα σε αυτούς οι: Μελίνα Ασλανίδου, Γιώργος Μαίκας, Τραϊάνα Ανανία και Κώστας Φραγκολιάς.

Αξίζει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με πληροφορίες μας στην πρώτη σειρά βρισκόταν η Μιράντα Πατέρα, η οποία στηρίζει πάντα διακριτικά τον σύντροφό της, Γιώργο Μανίκα, ο οποίος χθες περπάτησε με τον γιο του, Άγγελο.

Δείτε όλους τους επώνυμους που περπάτησαν στην επίδειξη μόδας του Prince Erotokritos στο Ζάππειο.

Άγγελος Μανίκας-Γιώργος Μανίκας

Κώστας Φραγκολιάς

Τραϊάνα Ανανία

Ελισάβετ Σπανού

Ζέτα Θεοδωροπούλου

Μελίνα Ασλανίδου

Ποιος είναι ο Ερωτόκριτος Κυμιωνής

Ερωτόκριτος Κυμιωνής-Μελίνα Ασλανίδου

Ο Ερωτόκριτος Κυμιωνής είναι ένας καταξιωμένος Έλληνας σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας, ο οποίος διαπρέπει στο χώρο της υψηλής ραπτικής και των ανδρικών κοστουμιών sur mesure ως ιδρυτής του Οίκου Prince Erotokritos.

Πέρα από την τριακονταετή του πορεία στην εμπορία υφασμάτων μόδας, είναι επίσης γνωστός για τη συγγραφική και φιλανθρωπική του δράση.

Ιδιαίτερα, ίδρυσε τον οργανισμό «Μανώλη Μαζί Μπορούμε» και τη «Σχολή Αγάπης Εαυτού», μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα ενδυνάμωσης και αισιοδοξίας μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες.

Χάρη στην εκπληκτική τεχνογνωσία του, τις φρέσκες ιδέες και τα πρωτότυπα σχέδια, καθώς και τα αποκλειστικά κασμίρια που εισάγει, οι δημιουργίες του βρίσκονται πάντα στην κορυφή της ελληνικής μόδας.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

