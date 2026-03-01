Η 46η τελετή των Brit Awards πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Co-op Live Arena, σηματοδοτώντας για πρώτη φορά τη διοργάνωση εκτός Λονδίνου.

Η βραδιά είχε εκπλήξεις, μεγάλα ονόματα και μοναδικές σκηνικές εμφανίσεις που θα μείνουν αξέχαστες.

Ο Harry Styles άνοιξε τη βραδιά με την εκτέλεση του Aperture, κερδίζοντας αμέσως τα βλέμματα. Παρά την απαιτητική χορογραφία, κατάφερε να αποδώσει κάθε κίνηση με εκπληκτική ακρίβεια, γεμίζοντας τη σκηνή με ενέργεια, θετική διάθεση και αστείρευτο κέφι.

Η εμφάνισή του ξεχώρισε ως μία από τις πιο εντυπωσιακές και αξέχαστες της βραδιάς, αφήνοντας κοινό και κριτικούς με το στόμα ανοιχτό.

Έπειτα, η Dua Lipa έκλεψε τις εντυπώσεις με μία θεαματική είσοδο, κατεβαίνοντας από το ταβάνι πάνω σε μια γιγάντια disco μπάλα. Η σκηνική της παρουσία ήταν δραματική και εντυπωσιακή, προσθέτοντας λάμψη και ενθουσιασμό στην αρχή της εκτέλεσής της, κερδίζοντας αμέσως το κοινό.

Στη συνέχεια, ο Robbie Williams προσέφερε μία ανατρεπτική στιγμή, αποτίοντας φόρο τιμής στον θρυλικό Ozzy Osbourne. Μαζί με μέλη των Metallica και τον κιθαρίστα Zakk Wylde, ερμήνευσαν το «No More Tears», προσθέτοντας ένταση, δυναμική και συγκίνηση, αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες εκπλήξεις μπορούν να κλέψουν την παράσταση.

Η Olivia Dean ξεχώρισε απόλυτα, κατακτώντας τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλλιτέχνης της Χρονιάς (Artist of the Year) και Άλμπουμ της Χρονιάς (Album of the Year) για το The Art of Loving, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως η απόλυτη πρωταγωνίστρια της βραδιάς.

Η πολυδιάστατη pop star Rosalía, βραβευμένη με Grammy, κέρδισε το πρώτο της BRIT Award στην κατηγορία International Artist of the Year και μάγεψε το κοινό με μια οραματική ερμηνεία του «Berghain».

Στη σκηνή μαζί της ανέβηκαν η Heritage Orchestra και η Björk, που πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στα Brit Awards μετά από δέκα χρόνια.



Τη βραδιά ολοκλήρωσε η Wolf Alice, που βραβεύτηκε ως Καλύτερο Συγκρότημα. Με τη σκηνική τους παρουσία, τόνισαν τη σημασία των μικρών μουσικών χώρων, των pub και των club, που στηρίζουν και εκπαιδεύουν τους νέους καλλιτέχνες, θυμίζοντας πως η μουσική ζει μέσα σε κοινότητες και αυθεντικές εμπειρίες.

Αναλυτικά οι νικητές των Brit Awards 2026

Artist of the Year

• Olivia Dean

Album of the Year

• Olivia Dean – The Art of Loving

Song of the Year

• Sam Fender & Olivia Dean – “Rein Me In”

Group of the Year

• Wolf Alice

Breakthrough Artist

• Lola Young

Βρετανικές Κατηγορίες (Genre / Act)

Best Pop Act: Olivia Dean

Best Alternative/Rock Act: Sam Fender

Best Hip-Hop/Grime/Rap Act: Dave

Best R&B Act: SAULT

Best Dance Act: Fred Again.., Skepta, PlaqueBoyMax

Διεθνείς Κατηγορίες

International Artist of the Year: Rosalía

International Group of the Year: Geese

International Song of the Year: Rosé & Bruno Mars – “APT.”

Ειδικά / Τιμητικά Βραβεία