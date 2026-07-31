Έντονο προβληματισμό και κύμα σχολίων προκαλούν για ακόμα μία φορά οι αναρτήσεις της Britney Spears στο Instagram. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβασε ένα νέο βίντεο όπου κάνει ιππασία, αυτή τη φορά όμως με μια άκρως αμφιλεγόμενη εμφάνιση.

Αρχικά φαίνεται πάνω στο άλογο φοράει μια κόκκινη μπλούζα με κατεβασμένους τους ώμους, ενώ στη συνέχεια του βίντεο εμφανίζεται topless, καλύπτοντας το στήθος της μόνο με το χέρι της και ψηφιακά emoji.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Britney Spears (@britneyspears)

Εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι αναρτήσεις της έχουν προκαλέσει την ανησυχία των θαυμαστών της, που η εικόνα της τα τελευταία χρόνια τους προκαλεί θλίψη, ενθυμούμενοι την μεγαλειώδη καριέρα που είχε πρώτου η ψυχική της υγεία την προδώσει. Η τραγουδίστρια εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης της Καλιφόρνια, ένα μήνα μετά την σύλληψη της από τις αρχές της πόλης του Λος Άντζελες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Britney Spears συνηθίσει να ανεβάζει στους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο στα οποία η ίδια χορεύει. Τις περισσότερες φορές, ο χορός της μοιάζει κάπως ιδιαίτερος, με τους θαυμαστές της να ανησυχούν, καθώς πολλές φορές η ίδια φαίνεται να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι κάνει στα εν λόγω βίντεο που δημοσιεύει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Britney Spears (@britneyspears)

govastiletto.gr -Britney Spears: Το νέο βίντεο όπου χορεύει με κομμένο φόρεμα