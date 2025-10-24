Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Για ακόμα μία φορά, η Britney Spears βρίσκεται σε ρήξη με τους γιους της.

Ο πρώην σύζυγός της, Kevin Federline, ισχυρίστηκε ότι οι γιοι τους ανησυχούν τόσο πολύ για τη διάσημη μητέρα τους, που έχουν σταματήσει να την επισκέπτονται.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Uncensored» την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου κι αναφερόμενος στον Son Peston, είπε: «Η Britney είδε έναν από τους γιους μου κάποια μέρα φέτος, και εκείνος αποφάσισε να μην ξαναπάει εκεί εξαιτίας αυτών που είδε».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως και ο νεότερος γιος τους επιχείρησε να αναπτύξει σχέση μαζί της. «Ο άλλος, ο Jayden, που είναι ο νεότερος γιος μου και είναι τώρα 19 ετών, είχε πάει αρκετές φορές τον τελευταίο χρόνο, αλλά σταμάτησε να τη βλέπει τους τελευταίους μήνες λόγω της κατάστασης», είπε.

Ο Kevin Federline υποστήριξε ότι οι γιοι του είναι «τρομοκρατημένοι» και «ανήσυχοι για τη μαμά τους», και ότι «δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν εξαιτίας όλων αυτών που έχει περάσει».

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι γιοι της Britney Spears δεν θέλουν «να βρίσκονται γύρω της» και τι μπορεί να είδαν, ο ίδιος τόνισε: «Αυτό δεν είναι η ιστορία μου για να την πω».

«Είναι η ιστορία των γιων μου να την πουν, αν το αποφασίσουν. Δηλαδή, τα πράγματα που έχουν δει είναι σοκαριστικά, σωστά;» ανέφερε ο πρώην χορευτής και πρόσθεσε: «Τόσο σοκαριστικά που ένας από τους γιους μου ήρθε σε μένα και με πήρε τηλέφωνο λέγοντας «δεν ξέρω τι να κάνω. Φοβάμαι ότι η μαμά θα πεθάνει».

Ο Kevin Federline κυκλοφόρησε την περασμένη Τρίτη το βιβλίο του με τίτλο «You Thought You Knew».

Λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία του, ο πρώην σύζυγος της Spears δημοσιοποίησε αποσπάσματα, καταγγέλλοντας σειρά υποτιθέμενων παραπτωμάτων.

Στις σελίδες του, ισχυρίζεται ότι η pop star έκανε κοκαΐνη ενώ θήλαζε, χτύπησε τον Son στο πρόσωπο και μία φορά ευχήθηκε τα παιδιά της να είναι νεκρά. Επίσης, υποστηρίζει ότι η τραγουδίστρια παρακολουθούσε τα παιδιά της να κοιμούνται κρατώντας ένα «μαχαίρι στο χέρι».

Αναφέρεται ακόμη στη «παράξενη» συμπεριφορά της πριν ξυρίσει το κεφάλι της δημόσια το 2007, καταγγέλλοντας ότι τον απάτησε με μια χορεύτρια και περιγράφει τις στιγμές που αποτέλεσαν την «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για τη διάλυση του γάμου τους, ο οποίος διήρκησε από το 2004 έως το 2007.

