Η Britney Spears προχώρησε στην πώληση των δικαιωμάτων του μουσικού καταλόγου της, που περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Toxic», «…Baby One More Time» και «Gimme More». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συμφωνία έκλεισε στα τέλη Δεκεμβρίου, με την εταιρεία Primary Wave να αποκτά τα δικαιώματα των τραγουδιών της.

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι οικονομικές λεπτομέρειες, πληροφορίες αναφέρουν ότι τραγουδίστρια έκλεισε αυτό το deal για 200 εκατομμύρια δολάρια. Παρόμοιες κινήσεις έχουν κάνει καλλιτέχνες όπως ο Bruce Springsteen, η Shakira και ο Justin Bieber, με τα ποσά να φτάνουν επίσης σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η Britney Spears έχει κυκλοφορήσει από το 1999 εννέα στούντιο άλμπουμ και θεωρείται μια από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες παγκοσμίως. Βρέθηκε στο επίκεντρο της ποπ μουσικής για σχεδόν δύο δεκαετίες, ενώ η προσωπική ζωή της απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης. Η Britney Spears πέρασε 14 χρόνια υπό δικαστική επιτροπεία, η οποία έληξε το 2021, περιορίζοντας για μεγάλο διάστημα τον έλεγχο που είχε στη ζωή και την καριέρα της.

Στην αυτοβιογραφία της, που κυκλοφόρησε το 2023, η Britney Spears μίλησε ανοιχτά για αυτή την περίοδο, περιγράφοντας πώς η επιτροπεία επηρέασε την προσωπική ελευθερία της.

Μέχρι στιγμής, η Britney Spears δεν έχει κάνει κάποια δημόσια δήλωση για την πώληση του καταλόγου της, ενώ στο παρελθόν έχει αναφέρει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει ενεργά στη μουσική βιομηχανία.

govastiletto.gr – Britney Spears: Ο προκλητικός χορός στο Instagram με αποκαλυπτικά ρούχα