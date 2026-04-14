Η Britney Spears εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η 44χρονη ποπ σταρ αποφάσισε οικειοθελώς να ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της.

Στο πλευρό της βρίσκονται οι δύο γιοι της, που αποτελούν σημαντικό στήριγμα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η παρουσία τους φαίνεται να ενισχύει την απόφασή της να παραμείνει προσηλωμένη στην προσπάθειά της.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή της σημειώθηκε στις αρχές Μαρτίου στην Καλιφόρνια, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση. Μετά τον έλεγχο των Αρχών, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

