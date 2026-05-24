Δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες αναφέρουν ότι δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από φερόμενο περιστατικό σύλληψης της Britney Spears για οδήγηση υπό την επήρεια, στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται στα σχετικά ρεπορτάζ, στο υλικό η pop star εμφανίζεται να έχει ασυνάρτητη ομιλία και έντονες μεταπτώσεις στη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε καταναλώσει μόνο ένα ποτό αρκετές ώρες νωρίτερα.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ακόμη, ότι τα αλκοτέστ βρέθηκαν κάτω από το νόμιμο όριο, ωστόσο έγινε λόγος για πιθανή χρήση άλλης ουσίας, καθώς και για φαρμακευτική αγωγή που – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς – ανέφερε η ίδια ότι λαμβάνει.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά της Britney Spears σχετικά με το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αναφορών ή την αυθεντικότητα του υλικού που κυκλοφορεί.

WATCH: Britney Spears dashcam shows cops cuffing her after failing sobriety test 🎥 https://t.co/XWMH7KbhsW — TMZ (@TMZ) May 21, 2026

Govastiletto.gr – Στην Ελλάδα κάτω από άκρα μυστικότητα η Britney Spears – Οι φωτογραφίες από το ελληνικό νησί που ταξίδεψε